Bananenschalen sind nützlicher, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Anstatt die Schalen in den Müll zu werfen, kann man sie sinnvoll weiterverwenden.

Sarah Riberzani

Für gewöhnlich landen Bananenschalen im Abfalleimer. Das muss aber nicht sein! Denn ob als Wundermittel für die Zahnaufhellung oder zum Reinigen der Schuhe – die Schalen können vielseitig weiterverwendet werden. Kleiner Tipp: Weil Bananen oft viele Pestiziden enthalten, solltest du immer darauf achten, ausschliesslich Bio-Bananen zu kaufen.

1 Dünger für Pflanzen

Im Garten oder für den Blumentopf bieten Bananenschalen eine helfende Hand: Sie sollen sich nämlich wunderbar als Pflanzendünger eignen. Die Schale enthält so manch wertvolle Mineralien, die den Pflanzen Energie spenden.

Und so gehts: Schneide die Schalen klein und verteile diese unter der Erde. Die Bananenschalen können einen richtigen Blumendünger natürlich nicht vollwertig ersetzen. Trotzdem ist es eine gute Variante, um deine Blumen kostenlos zu bereichern.

2 Hautreizungen lindern

Hast du einen Ausschlag, Insektenstich oder eine andere unangenehme Hautreizung? Der Juckreiz kann auf natürliche Art und Weise abgeschwächt werden. Reibe dafür die betroffene Stelle mit der Innenseite einer Bananenschale ein. Die entzündungshemmenden Effekte der Schale sollen der Hautreizung angeblich entgegenwirken.





3 Hautunreinheiten beseitigen

Auch bei Pickeln sollen Bananenschalen helfen, da sie viele hautfördernde Elemente enthalten. Wasche dein Gesicht wie üblich und reibe dann die Innenseite der Schale fünf Minuten ein. Die Bananenpaste kannst du weitere zehn Minuten einwirken lassen und anschliessend mit Wasser abwaschen.

4 Zähne aufhellen

Wünschst du dir weissere Zähne? Mit Bananenschalen kannst du deine Zähne angeblich sanft und natürlich aufhellen. Reibe dafür die Zähne mit der Innenseite der Schale regelmässig ein und lasse die Bananenpaste zehn Minuten einwirken. Versuche dabei, deinen Mund offenzuhalten. Nach der Einwirkzeit kann die Paste mit einer befeuchteten Zahnbürste entfernt werden.

5 Reifeprozess von Avocados beschleunigen

Manchmal sind Avocados beim Kauf noch hart. Da Bananenschalen das Gas Ethylen enthalten, können sie beim Reifeprozess unterstützen. Lege die Schalen dazu einfach neben die Avocados. Nach ein bis zwei Tagen sollten die grünen Früchte dann bereit zum Verzehr sein.

6 Lederschuhe polieren

Hast du kein Poliermittel mehr zu Hause? Kein Problem! Zur natürlichen Lederpflege kannst du auch Bananenschalen verwenden. Das Leder wird hierfür mit der Innenseite der Schale eingerieben. Zum Schluss sollte das Ganze noch mit einem trockenen Tuch nachpoliert werden.

7 Silber wieder glänzen lassen

Nicht nur Lederschuhe, auch Silber lässt sich mit Bananenschalen polieren. Das gilt zusätzlich für Edelstahl und Chrom. Tauche die Schale in Wasser und putze anschliessend das Metall damit. Zuletzt müssen nur noch die Rückstände mit einem sauberen Tuch entfernt werden.

Tipp: Falls Bananen braun werden, ist dies übrigens kein Grund, die Frucht im Biomüll verschwinden zu lassen.



