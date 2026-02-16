Olivenöl kommt meist in Glasflaschen und ist ewig haltbar. Stimmt – aber nur, wenn es in der Küche am richtigen Platz steht. Dieser sollte einige Kriterien erfüllen, dass das gesunde Öl frisch bleibt. Wir zeigen euch, welche. Holt schon mal Brot und Salz raus.

Darum gehts Olivenöl senkt Cholesterin, schützt die Haut und verlangsamt Zellalterung

Lagerung: Luftdicht, kühl (10–20°C) und ohne direkte Sonneneinstrahlung

Haltbarkeit: Bis zu zwei Jahre bei richtiger Aufbewahrung garantiert

Es gibt kaum etwas Besseres, als Brot in richtig gutes Olivenöl zu tunken. Rieselt auf die Kombi noch eine Prise Meersalz, geht nicht nur Italienern und Griechen das Herz auf. Dabei ist das Pflanzenwunder, das sich wohl fast in jeder Küche befindet, nicht nur kulinarisch eine Waffe: Auch für unsere Gesundheit ist es Bombe. Es reduziert schlechtes Cholesterin im Blut, verringert das Thromboserisiko und senkt den Blutdruck. Und schön macht es ausserdem, da Olivenöl die Zellalterung verlangsamt. Dank des enthaltenen Squalan kann es unsere Haut streichelzart pflegen und gegen äussere Einflüsse wie freie Radikale abschirmen.

Olivenöl ist also eine wahre Geheimwaffe im Küchenschrank. Aber steht es da bei euch überhaupt? Wer die Pulle nämlich mit hübsch designtem Etikett zur Deko auf dem Tresen arrangiert oder sie in einem offenen Regal in der Speisekammer deponiert, macht einen grossen Fehler.

Das Geheimnis: Kühl, dunkel und luftdicht

Olivenöl ist sehr lange haltbar, dies für bis zu zwei Jahre – mit vollem Geschmack und absoluter Wirkungsgarantie – bleibt es uns luftdicht verschlossen. Sauerstoff ist der natürliche Feind des Öls und raubt ihm schnell das Aroma. Sobald es geöffnet wurde, mag Olivenöl in transparenten Flaschen also ein dunkles Plätzchen. Darum gilt: Transparente Flaschen in den Schrank (mit Türen), dunkle Flaschen haben jedoch Freigang und dürfen dekorativ auf dem Küchentresen stehen. Jedoch gilt hier: Das Multitalent mag es kühl, bei einer Temperatur zwischen 10 und 20 Grad bleibt sein Geschmack und die Farbe am besten erhalten. Hotspot ist also weder der Kühlschrank noch das offene Küchenregal, sondern schlicht und einfach der kühle, dunkle Keller.