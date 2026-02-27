Die klassische Tarte Tatin bekommt ein herzhaftes Upgrade: Statt süsser Äpfel zeigt Claudio del Principe wie das Rezept Zwiebeln auf den Tisch gebracht werden kann! Der knusprigem Mürbteig und das Karamell ist ein Highlight für Gourmets.

Rote Zwiebeln wie Tropea oder Roscoff sorgen für besten Geschmack

Rezept: 1–1,5 kg Zwiebeln, 200 g Weissmehl, 120 g Butter

Claudio Del Principe Kolumnist

Die Tarte Tatin ist eine klassische französische Apfeltarte, die «verkehrt herum» gebacken wird. Zuerst karamellisieren Butter und Zucker in der Form, darauf kommen Apfelspalten, darüber der Teig – nach dem Backen wird die Tarte gestürzt, so dass die goldbraun glänzenden Äpfel oben liegen. Eine recht süsse Angelegenheit. Wer es gerne etwas herzhafter mag, ersetzt die Äpfel mit Zwiebeln: Ein Gedicht!

Die Zwiebel fristet meiner Meinung nach sowieso ein ungerechtfertigtes Schattendasein. Sie ist so vielseitig und kann so elegant sein. Erheben wir sie also zur kulinarischen Königin und würdigen sie mit diesem aussergewöhnlich schmackhaften Rezept.

Dafür eignen sich rote Zwiebeln besser als gelbe. Optisch sehen diese besonders appetitlich aus. Die mildesten und aromatischsten Sorten, die ich nebst regionalen Bio-Zwiebeln bevorzuge, sind: Tropea- Zwiebeln aus Kalabrien, Ramata aus Kampanien oder französische Roscoff aus der Bretagne.

Den Teig könnte man kaufen: Blätterteig oder Kuchenteig. Das würde mir aber nie in den Sinn kommen – die schrecklich lange Zutatenliste mit unliebsamem Inhalt hält mich zuverlässig davon ab. Einen knusprigen Mürbteig selber machen schmeckt hundert Mal besser und ist wirklich keine Hexerei.

Zutaten Mürbteig für eine runde 24er Form

200 g Weissmehl

120 g kalte Butter, gewürfelt

1 Prise feines Salz

1 TL Zucker

2 Eigelb

1–2 EL kaltes Wasser nach Bedarf

Zubereitung Mürbteig

Mehl, Salz und Zucker mischen.

Kalte Butter einarbeiten, bis eine feine, sandige Textur entsteht.

Eigelb zufügen und rasch zusammenfügen; nur wenn nötig minimal Wasser zugeben.

Nicht kneten — der Teig soll gerade so zusammenhalten.

Flach drücken, in Folie wickeln und mindestens 1 Stunde kühlen.

Zutaten Belag und Karamell

1 bis 1,5 kg Zwiebeln, in 2 cm breite Scheiben geschnitten

2 EL Zucker

50 g kalte Butter

Salz

Zubereitung

Ofen auf 200 Grad Umluft vorheizen

Zucker mit 1 dl Wasser in einer Schwenkpfanne aus Stahl aufkochen.

Am Anfang mit hoher Hitze arbeiten, bis es anfängt zu blubbern.

Hitze reduzieren, Pfanne leicht anheben und kreisen lassen, damit der Zucker langsam und

gleichmässig Farbe bekommt. Es ist nicht nötig, mit einem Löffel umzurühren, der verklebt nur. Sobald der Zucker eine mittelbraune Haselnussfarbe hat, 5 dl heisses Wasser dazugiessen,

Deckel drauf und Karamell vollständig auflösen lassen.

Die Butter einrühren, salzen und das Karamell ein sirupartig eindicken lassen.

Ein rundes 24er Kuchenblech mit Backpapier auslegen.

Das Karamell darauf verteilen und die Zwiebelscheiben darauf setzen.Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und das Kuchenblech damit abdecken, Rändereinfalten und gut andrücken.

Teig einstechen und Tarte backen, bis der Teig goldbraun gebacken ist (rund 20 Minuten).

Tarte stürzen und vor dem Anschneiden 5 Minuten ruhen lassen.

Bon appétit!