Wer viel leistet, kann oder will abends nicht immer noch kochen. Nach einem vollen Arbeitstag landet deshalb oft nichts wirklich Gescheites auf dem Teller. Doch es gibt eine Alternative zum ewigen Brot mit Käse oder schnellem Take-away auf dem Heimweg: Tom Tasty.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Tom Tasty

«Heute Abend esse ich etwas Richtiges!»: Diesen guten Vorsatz fassen sich viele immer wieder. Doch dann zieht sich das letzte Meeting hin. Und die S-Bahn hat auch noch Verspätung. Einmal mehr steht man schliesslich um 20 Uhr erschöpft in der Küche und schmiert sich ein Butterbrot. Dieses isst man im Stehen, während man gedankenverloren im Handy scrollt. Hauptsache schnell und etwas im Bauch.

Eigentlich klingt es in der Theorie ja ganz simpel: ausgewogen und abwechslungsreich essen, ohne dass es die letzte freie Minute kostet. Doch wenn Zeit und Energie fehlen, bleiben richtige Mahlzeiten schnell auf der Strecke. Ganz einfach, weil die Realität oft anders aussieht, als man es geplant hat. Dabei bräuchten wir diesen gesunden Ausgleich gerade dann am meisten.

Die bessere Alternative: Essen im Abo

Genau hier setzt ein Foodtrend an, der den Alltag vieler Menschen erleichtert: Essen im Abo. Im Grunde funktioniert er wie Meal Prep – nur dass man nicht selbst kochen muss. Das übernimmt Tom Tasty.

Einmal pro Woche liefert das Food-Start-up ausgewogene Menüboxen direkt an die Haustür. Und zwar keine industriellen Fertiggerichte, sondern frisch vorgekochte Menüs aus sorgfältig ausgewählten Zutaten.

Auf der Menükarte finden sich herzhafte Klassiker, kreative Neuinterpretationen, feine Suppen und kombinierbare Beilagen. Für Abwechslung ist also gesorgt.

Balance your Lifestyle Geniessen, ohne etwas tun zu müssen: Tom Tasty beliefert dich jede Woche schweizweit mit ausgewogenen Gerichten, die das Küchenteam für dich vorgekocht hat. Aktuell gibt es 20-Prozent-Willkommensrabatt auf die erste Bestellung – ergänzt durch zusätzliche Überraschungen in den Folgewochen. Geniessen, ohne etwas tun zu müssen: Tom Tasty beliefert dich jede Woche schweizweit mit ausgewogenen Gerichten, die das Küchenteam für dich vorgekocht hat. Aktuell gibt es 20-Prozent-Willkommensrabatt auf die erste Bestellung – ergänzt durch zusätzliche Überraschungen in den Folgewochen. Jetzt ausprobieren

Fabienne, Key Account Managerin im medizinischen Bereich, ist vom Tom-Tasty-Konzept begeistert. «Ich bin beruflich viel unterwegs und musste mir irgendwann eingestehen: Der Anspruch, mich ausgewogen zu ernähren, ist da, aber mir fehlt einfach die Zeit», sagt die 31-Jährige. «Mit Tom Tasty gelingt mir eine bessere Essroutine. Dank ihr muss ich mir nicht ständig Gedanken über die Ernährung machen.» Wichtig sei ihr, dass ihr das Essen nicht nur schmecke, sondern ihrem Körper auch das liefere, was er brauche.

Fein und nährstoffreich

Genau auf Bedürfnisse wie die von Fabienne ist Tom Tasty ausgerichtet. Küchenchef Stefan Kraus sorgt für kreative Gerichte, während Ernährungsberaterin Tina Locher die Konzeption aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive begleitet. So entstehen Menüs, die nicht nur geschmacklich überzeugen, sondern auch eine ausgewogene Kombination aus Kohlenhydraten, Proteinen, Ballaststoffen und gesunden Fetten liefern. Dafür werden regionale Zutaten sowie Fleisch und Fisch aus nachhaltiger, tierfreundlicher Herkunft verwendet.

«Letztlich hat mich genau das überzeugt», so Fabienne. «Ich weiss genau, was auf den Teller kommt und ernähre mich ausgewogen, ohne dass es sich nach Verzicht anfühlt.»

Für Menschen mit besonderen Ernährungszielen gibt es nebst der Originallinie auch Weight-Loss- und Sportlervarianten.

7 gute Gründe für Tom Tasty Grosse Abwechslung: Jede Woche neue Gerichte – von Pad Thai über Chili con Carne bis zu veganer Lasagne oder hausgemachter Pasta. Hausgemachte Qualität: Frische Lebensmittel und schonende Zubereitung garantieren hervorragenden Geschmack. Gute Nährstoffbalance: Die Gerichte von Tom Tasty sind ausgewogen zusammengestellt und unterstützen einen gesunden Lebensstil. Saisonal & regional: Die Zutaten werden saisonal ausgewählt und stammen aus regionaler Produktion. Faire Preise: Die Gerichte sind erschwinglicher und qualitativ hochwertiger als bei typischen Lieferdiensten. Volle Flexibilität: Das Wochenabo sorgt für Routine, aber ohne Zwang. Es kann jederzeit pausiert oder gekündigt werden. Recycling der Verpackung: Der Karton und die Isolierung werden am nächsten Tag direkt wieder mitgenommen. Grosse Abwechslung: Jede Woche neue Gerichte – von Pad Thai über Chili con Carne bis zu veganer Lasagne oder hausgemachter Pasta. Hausgemachte Qualität: Frische Lebensmittel und schonende Zubereitung garantieren hervorragenden Geschmack. Gute Nährstoffbalance: Die Gerichte von Tom Tasty sind ausgewogen zusammengestellt und unterstützen einen gesunden Lebensstil. Saisonal & regional: Die Zutaten werden saisonal ausgewählt und stammen aus regionaler Produktion. Faire Preise: Die Gerichte sind erschwinglicher und qualitativ hochwertiger als bei typischen Lieferdiensten. Volle Flexibilität: Das Wochenabo sorgt für Routine, aber ohne Zwang. Es kann jederzeit pausiert oder gekündigt werden. Recycling der Verpackung: Der Karton und die Isolierung werden am nächsten Tag direkt wieder mitgenommen. Jetzt mit 20% Rabatt bestellen

2:33 Im Interview: «Tom Tasty»-Gründer Thomas Sterchi