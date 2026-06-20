Die einen trinken literweise, die anderen vergessen es ständig. Doch wie viel Flüssigkeit benötigt der Körper tatsächlich, um leistungsfähig zu sein? Wir klären die wichtigsten Fragen zum Thema Hydration. Und verraten, wie man Wasser im Handumdrehen aromatisiert.

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Er ist zwar fest, aber: Der menschliche Körper besteht zu einem grossen Teil aus Wasser. Bei Männern liegt der Anteil im Durchschnitt bei 60 bis 65 Prozent, Frauen kommen im Schnitt auf rund 50 bis 55 Prozent. Bei Säuglingen liegt der Wert bei bis zu 75 Prozent. Warum aber ist Wasser für uns so wichtig? Und wie viel Wasser sollten wir täglich zu uns nehmen? Gerade bei der letzten Frage scheiden sich oft die Geister. Zeit für einen Faktencheck.

Wie viel Wasser müssen wir pro Tag wirklich trinken?

Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung, kurz SGE, hat diesbezüglich Empfehlungen herausgegeben. Gemäss diesen benötigen gesunde erwachsene Frauen 2 Liter Flüssigkeit pro Tag. Bei gesunden erwachsenen Männern sind es 2,5 Liter täglich. Ein Teil wird über wasserhaltige Lebensmittel gedeckt, zum Beispiel durch Gemüse und Früchte. Auch in Fleisch und Fisch – und in geringerem Masse auch in Brot und Getreide – steckt Wasser. Die restliche Flüssigkeitszufuhr muss über das Trinken geschehen. Die richtige Trinkmenge liegt bei rund 1 bis 2 Liter pro Tag, abhängig davon, wie viele wasserhaltige Lebensmittel verzehrt werden.

Empfehlungen für 3 Liter Wasser pro Tag, die manchmal auch zu lesen sind, schiessen bei der durchschnittlichen Bevölkerung über das Ziel hinaus. Dort kann das höchstens mal bei extremer Hitze oder sehr grosser körperlicher Belastung angezeigt sein.

Warum ist Trinken für uns wichtig?

Wasser hat im Körper eine Vielzahl von wichtigen Aufgaben. Unter anderem reguliert es den Zellstoffwechsel und transportiert Nützliches wie Nährstoffe oder Hormone, aber auch Abfallstoffe, die wieder aus dem Körper hinausmüssen. Zudem versorgt es die Haut mit Feuchtigkeit und sorgt dafür, dass wir durch Schwitzen unsere Körpertemperatur regulieren können. Wasser ist auch ein wichtiger Bestandteil des Blutes und der Flüssigkeit, die unser Hirn und unser Rückenmark umgibt. Und es ist die Grundlage für das Schmiermittel, das unsere Gelenke geschmeidig hält. Auch die Verdauung profitiert von einer ausreichenden Wasserzufuhr.

Was geschieht in unserem Körper, wenn wir zu wenig trinken?

Unter anderem wird unser Blut dicker, denn es besteht zu 90 Prozent aus Wasser. Das Herz muss deshalb mehr arbeiten, um es durch den Körper zu pumpen. Das Blut fliesst dadurch auch langsamer. In der Folge kann der Blutdruck sinken, was unter anderem zu Schwindel oder Kopfschmerzen führen kann. Bei Flüssigkeitsmangel geht der Körper zudem in einen Wassersparmodus. Das heisst, er scheidet über die Nieren weniger Wasser aus. Dadurch verbleiben Giftstoffe länger im Körper. Eine schwere Dehydrierung kann lebensgefährlich sein.

Inwiefern leiden Konzentration und Leistungsfähigkeit?

Das menschliche Gehirn besteht zu etwa 80 Prozent aus Wasser. Fehlt der Nachschub, schaltet es in den Energiesparmodus. Die Konzentration bröckelt, das logische Denken fällt schwerer, und du wirst schneller müde. Oft sind Kopfschmerzen am Nachmittag nichts anderes als ein Hilferuf deines Hirns, das nach einem Glas Leitungswasser schreit.

Abwechslung bei der Trinkroutine Wer beim Wassertrinken ab und zu Geschmack braucht: Die Ricola Drink Cubes peppen das kühle Nass im Handumdrehen auf. Ob zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs. Erhältlich sind die zuckerfreien Würfel in den folgenden Geschmacksrichtungen: Himbeere I Melisse – Immunity: mit Vitamin C, B6 und B12

Granatapfel I Minze – Immunity: mit Vitamin C, B6 und B12

Zitrone I Minze – Vitality: mit Vitamin C, B3 und B12

Verbene I Zitrus – Relax: mit Vitamin C, B1 und B9 Die Ricola Drink Cubes gibt es unter anderem bei waterdrop®, Coop und Migros. Wer beim Wassertrinken ab und zu Geschmack braucht: Die Ricola Drink Cubes peppen das kühle Nass im Handumdrehen auf. Ob zu Hause, bei der Arbeit oder unterwegs. Erhältlich sind die zuckerfreien Würfel in den folgenden Geschmacksrichtungen: Himbeere I Melisse – Immunity: mit Vitamin C, B6 und B12

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Soll ich Wasser vom Hahn trinken?

Die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung empfiehlt als erste Wahl «Hahnenburger» pur. Kein Wunder: Unser Trinkwasser hat eine gute Qualität und kann dabei durchaus mit Mineralwasser aus dem Supermarkt mithalten. Zudem ist es günstiger als Mineral, und man spart sich beim Einkaufen das Schleppen schwerer Flaschen.

Auch unser Brunnenwasser eignet sich bestens, um den Durst zu löschen – und ist qualitativ hochwertig. Manche Brunnen werden gar durch Quellwasser gespeist. Darum füllen viele dort nicht nur ihre Trinkflaschen, sondern gleich mehrere grosse Flaschen für zu Hause ab.

Um dabei mitzuhelfen, unsere Trinkbrunnen zu erhalten, hat sich die Firma Ricola zum Ziel gesetzt, bis zu ihrem 100. Geburtstag im Jahr 2030 stolze 100 Brunnen in der Schweiz zu renovieren. Das 1930 gegründete Schweizer Traditionsunternehmen mit Sitz in Laufen, Baselland, hat zudem dieses Jahr die Ricola Drink Cubes lanciert. Wer hin und wieder eine geschmacklich erfrischende Abwechslung zu reinem Leitungswasser braucht, kann einen dieser kompakt gepressten, zuckerfreien Würfel in 4 bis 6 Deziliter Wasser auflösen. Die Microdrinks enthalten unter anderem Fruchtextrakte, Pflanzenextrakte und Vitamine und sind in vier Geschmacksrichtungen erhältlich (Details siehe Box).

Welche Faktoren beeinflussen die Flüssigkeitsaufnahme?

Der Wasserbedarf funktioniert nicht nach starren Regeln, sondern variiert. Klettern die Temperaturen beispielsweise im Sommer in die Höhe, schwitzt du stärker und musst diesen Flüssigkeitsverlust ausgleichen. Das Gleiche gilt, wenn du Fieber hast oder unter Durchfall leidest.

Auch wer sich beim Velofahren, Joggen oder Crossfit auspowert, verliert über den Schweiss massiv Flüssigkeit. Hier sollte die Grundtrinkmenge von 1 bis 2 Litern um 0,4 bis 0,8 Liter pro Stunde Sport aufgestockt werden.

Die Höhe spielt ebenfalls eine Rolle: In den Bergen, über 2500 m ü. M., verlierst du mehr Wasser, weil du aufgrund des geringeren Sauerstoffgehalts schneller und tiefer atmest. Der Körper kurbelt zudem die Wasserausscheidung an, um die roten Blutkörperchen zu konzentrieren. Sie transportieren Sauerstoff und dienen ihm dazu, den Sauerstoffmangel ausgleichen.

Verändert sich das Durstgefühl im Lauf des Lebens?

Ja. Bei Senioren lässt der natürliche Durstreflex nach. Das kann gefährlich sein, da der Körper im Alter weniger Wasserreserven hat. Deshalb gilt ab 65: Trinken nach Plan, nicht nur nach Gefühl. Aber auch Kinder trinken manchmal zu wenig. Etwa weil sie so in ein Spiel vertieft sind, dass sie den Durst nicht wahrnehmen. Das Gleiche kann auch Erwachsenen passieren, wenn sie von ihrer Arbeit absorbiert sind.

Sechs Tipps: So denkst du daran, genügend zu trinken Der Morgen-Kick: Trinke direkt nach dem Aufstehen ein grosses Glas Wasser (ca. 3 dl). Das kurbelt den Stoffwechsel an. Sichtkontakt halten: Platziere dein Getränk immer in deinem Sichtfeld. Wenn das Glas leer ist, füllst du es sofort wieder auf. Anker setzen: Verknüpfe das Trinken mit fixen Ereignissen – zum Beispiel nach jedem Telefonat oder jedem Toilettengang. Apps nutzen: Lass dich von deinem Smartphone erinnern. Es gibt etliche Apps, die dich charmant an dein Tagesziel erinnern. Velo-Check: Nimm beim Sport oder unterwegs immer eine wiederverwendbare Flasche mit. Abend-Abschluss: Ein Glas Wasser vor dem Schlafengehen sorgt dafür, dass du nicht völlig «ausgetrocknet» aufwachst. Der Morgen-Kick: Trinke direkt nach dem Aufstehen ein grosses Glas Wasser (ca. 3 dl). Das kurbelt den Stoffwechsel an. Sichtkontakt halten: Platziere dein Getränk immer in deinem Sichtfeld. Wenn das Glas leer ist, füllst du es sofort wieder auf. Anker setzen: Verknüpfe das Trinken mit fixen Ereignissen – zum Beispiel nach jedem Telefonat oder jedem Toilettengang. Apps nutzen: Lass dich von deinem Smartphone erinnern. Es gibt etliche Apps, die dich charmant an dein Tagesziel erinnern. Velo-Check: Nimm beim Sport oder unterwegs immer eine wiederverwendbare Flasche mit. Abend-Abschluss: Ein Glas Wasser vor dem Schlafengehen sorgt dafür, dass du nicht völlig «ausgetrocknet» aufwachst.