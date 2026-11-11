Bei vielen landet das kratzende Etikett an der Kleidung sofort im Müll. Dabei würde sich ein genauer Blick auf die Symbole lohnen. Denn wer diese ignoriert, riskiert verwaschene Shirts und geschrumpfte Wollpullis.

Das bedeuten die Symbole auf den Etiketten wirklich

Das bedeuten die Symbole auf den Etiketten wirklich

Darum gehts Pflegeetiketten zeigen, wie Kleidung sicher gewaschen, gebügelt, getrocknet und behandelt werden sollte

Symbole zu Dreieck, Bügeleisen, Kreis und Kreis im Quadrat erklären Pflege und Trocknernutzung

Falsche Programme, Hitze oder Waschmittel können Stoffe beschädigen, Kontrolle verlängert Nutzdauer

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Waschen, Bügeln, Trocknen: Nicht jedes Kleidungsstück ist gleich pflegeleicht. Die kleinen Etiketten auf der Innenseite zeigen jeweils an, was die Materialien vertragen und wo der Hersteller zu Vorsicht rät. Wenn du die kryptischen Zeichen einmal kennst, läufst du nicht mehr Gefahr, dass dir deine Kleidungsstücke aufgrund falscher Behandlung kaputtgehen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das bedeuten die Wasch-Symbole:

Beim Waschen zeigt das Symbol einer Schüssel mit Wasser die Waschmaschine an. Die Zahl darin gibt die empfohlene Temperatur an.

Fehlen Linien darunter, ist das Standardprogramm empfohlen.

Eine Linie steht für ein Programm für leichter knitternde Stoffe wie Polyester und andere synthetische Materialien. Diese erste Schonstufe wird im Programm häufig Pflegeleicht genannt.

Zwei Linien weisen auf ein Schonprogramm (Feinwäsche) hin, etwa für BHs, Strumpfhosen, ältere Jeans und T-Shirts, die im normalen Waschgang beschädigt werden könnten.

Eine Hand in einer Schüssel mit Wasser bedeutet, dass es von Hand gewaschen werden sollte.

Hinweise zum Trocknen:

Das Symbol mit dem Kreis im Quadrat zeigt, wie ein Kleidungsstück getrocknet werden sollte.

Ein Punkt im Kreis bedeutet, dass ein schonender Trockengang empfohlen wird.

Ist das Zeichen durchkreuzt, wird vom Tumbler abgeraten.

Das bedeutet das Dreieck:

Das Dreieck steht für Bleichen. Ein leeres Dreieck bedeutet, dass Bleichen erlaubt ist.

Ein durchgestrichenes Dreieck gibt an, dass das Kleidungsstück nicht gebleicht werden sollte. Das ist besonders wichtig bei Mitteln mit Chlor, da sie Stoffe dauerhaft beschädigen können.

Finden sich Striche innerhalb des Dreiecks, sollte nur Sauerstoffbleiche verwendet werden.

Achte auf das Bügeleisen-Symbol:

Das Bügeleisen-Symbol zeigt an, ob ein Kleidungsstück gebügelt werden darf oder ob es durch die Hitze beschädigt werden kann. Ist es durchkreuzt, wird ausdrücklich davon abgeraten.

Punkte auf dem Bügeleisen geben an, bei welcher Temperatur (niedrig, mittel, hoch) gebügelt werden sollte.

Das bedeutet der Kreis:

Der Kreis steht für chemische Reinigung. Ein leerer Kreis erlaubt sie, die Buchstaben P oder F bedeuten, dass nur bestimmte Lösungsmittel verwendet werden dürfen.

Ein durchgestrichener Kreis zeigt an, dass eine chemische Reinigung das Stück beschädigen kann.

Eine oder zwei Linien unter dem Kreis zeigen an, wie schonend gereinigt werden muss: je mehr Linien, desto schonender.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.