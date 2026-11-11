Wer Pasta oder Kartoffeln kocht, steht irgendwann vor der Frage: wohin mit dem Kochwasser? Viele giessen es einfach in den Abfluss. Doch ist das wirklich unbedenklich, besonders, wenn das Wasser noch kochend heiss ist - oder beschädigt dies sogar die Wasserleitungen?
Publiziert: vor 29 Minuten
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