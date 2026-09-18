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Blick unterwegs im Natur- und Tierpark Goldau
Blick testet
Wie viele Tiere sieht man im Natur- und Tierpark Goldau?
Blick-Reporterin Nikolina Pantic liebt Tiere. Bären haben es ihr besonders angetan. Deshalb besucht sie den Natur- und Tierpark Goldau.
Publiziert: 15:59 Uhr
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Nikolina Pantic
Redaktorin News
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