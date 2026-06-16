Refill-Systeme gelten als Antwort auf die Verpackungskrise der Kosmetikbranche. Gleichzeitig zeigt L’Oréal, wie stark ökologische Massnahmen heute in ein narratives Green-Branding eingebettet werden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft L’Oréal fördert Refill-Systeme als Teil seiner Nachhaltigkeitsstrategie weltweit

Refill-Konzepte verbinden Umweltbewusstsein mit Lifestyle und moderner Schönheitskultur

Refill-Produkte sind wachsender Branchentrend, jedoch Greenwashing-Risiken diskutiert

Valeska Jansen

Refill-Systeme gelten als eine der Antworten auf die Verpackungskrise der Kosmetikbranche. Gleichzeitig zeigt L’Oréal exemplarisch, wie eng ökologische Massnahmen heute mit Markenbildung und Storytelling verknüpft werden, ohne dass dies automatisch im Widerspruch zu tatsächlichen Fortschritten stehen muss.

World Refill Day markiert einen jener Momente, in denen sich globale Umweltkampagnen und Markenkommunikation nahtlos überlagern. Ursprünglich als Initiative entstanden, um Einwegplastik – vor allem Wasserflaschen – zurückzudrängen und das Wiederbefüllen als einfache alltägliche Praxis zu etablieren, hat sich der Aktionstag zu einer Bühne entwickelt, auf der sich auch die internationale Beautyindustrie positioniert. In den vergangenen Jahren ist der Begriff «Refill» damit von der nüchternen Umweltmassnahme zu einem semantischen Schlüsselwort geworden, das zugleich ökologische Verantwortung, Lifestyle und Konsumversprechen transportiert.

Leicht und schlicht, anstatt ästhetisch überladen

Vor diesem Hintergrund lässt sich die Rolle von L’Oréal als beispielhaft betrachten. Der Konzern hat Refill-Konzepte weltweit in seine Markenlandschaft integriert und bewirbt sie als wichtigen Baustein einer umfassenderen Nachhaltigkeitsstrategie. Im Zentrum stehen dabei nachfüllbare Verpackungen für Hautpflege, Haarpflege und dekorative Kosmetik, die häufig als hochwertige, langlebige Primärverpackungen inszeniert werden: Wertige Behälter, die dauerhaft behalten werden, kombiniert mit leichteren oder schlichter designten Nachfüllsystemen. Refill wird damit zu einem ritualisierten Akt im Badezimmer, der über das rein Funktionale hinausgehen und bewusst als Teil eines moderneren Konsumstils verstanden werden soll.

Neuer Branchentrend

Zwischen Umweltversprechen und Konsumrealität: World Refill Day rückt nachfüllbare Kosmetik in den Fokus. L’Oréal nutzt den Moment, um sich als Vorreiter zu positionieren, und bewegt sich damit in einem breiteren Branchentrend. Auch Marken wie Rituals oder Clarins arbeiten mit nachfüllbaren Flakons und Tiegeln, bei denen eine dauerhafte Aussenhülle mit leichteren Innenkartuschen kombiniert wird, während Naturkosmetik-Labels und kleinere «green beauty»-Brands vermehrt auf Refill-Paletten und -Compacts setzen, in die sich einzelne Produkte als Einsätze nachkaufen lassen. Damit zeigt sich, dass Refill sich vom Spezialfall zu einer etablierten Marketing- und Designstrategie entwickelt – mit entsprechendem Bedarf an kritischer, aber differenzierter Einordnung.

Bewussterer Konsum als Ziel

In der öffentlichen Kommunikation von L’Oréal und anderen Unternehmen erscheinen mehrere Argumentationslinien immer wieder: Nachfülllösungen sollen den Materialeinsatz pro Anwendung reduzieren, Plastikabfall verringern und Konsumentinnen und Konsumenten zu bewussterem Konsum motivieren. Gleichzeitig wird die wachsende Bandbreite an Refill-Produkten als Beleg für Innovationskraft und ökologische Ambitionen präsentiert. Auffällig ist dabei die enge Verknüpfung von ökologischer Erzählung und Markenerlebnis: Refill wird nicht nur als technische Anpassung, sondern als Teil einer zeitgemässen, verantwortungsvollen Schönheitskultur beschrieben.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Natürlich, clean, vegan

Genau an dieser Schnittstelle setzt die breitere Diskussion um Greenwashing in der Beautyindustrie an – ohne dabei einzelne Akteure pauschal zu verurteilen. Seit einigen Jahren lässt sich in der Kosmetikbranche eine starke Zunahme «grüner» Schlagworte beobachten: Begriffe wie «natürlich», «clean», «vegan», «bewusst» oder «nachhaltig» prägen Verpackungsdesigns, Kampagnen und Sortimentsstrukturen. Häufig bleiben diese Begriffe jedoch unscharf, rechtlich nur begrenzt reguliert und in ihrer konkreten ökologischen Aussage schwer überprüfbar. Greenwashing beschreibt in diesem Zusammenhang jene Fälle, in denen ökologische Verbesserungen vor allem kommunikativ überhöht, selektiv dargestellt oder ohne belastbare Datengrundlage behauptet werden – ein Risiko, dem die gesamte Branche ausgesetzt ist.

Aussendarstellung versus Gesamtwirkung

Auf Refill-Konzepte übertragen heisst das: Die zentrale Frage ist nicht, ob Nachfüllsysteme grundsätzlich sinnvoll sind – das sind sie in vielen Fällen –, sondern in welchem Verhältnis die kommunizierten Vorteile zur tatsächlichen Umweltbilanz des Gesamtportfolios eines Unternehmens stehen. Wenn Marken einzelne Refill-Produkte prominent hervorheben, während der überwiegende Teil des Sortiments weiterhin in klassischen Einwegverpackungen verkauft wird, kann eine Diskrepanz zwischen Aussendarstellung und Gesamtwirkung entstehen. Ohne transparente Angaben zu eingesparten Materialmengen, Energieverbräuchen oder Emissionen bleibt schwer zu beurteilen, ob Refill vor allem ein sichtbares Symbol oder tatsächlich ein zentraler Hebel der Umweltstrategie ist.

Wann beginnt Greenwashing?

Im Fall von L’Oréal und anderen grossen Akteuren steht daher weniger die technische Umsetzung einzelner Refill-Lösungen im Fokus der Debatte, sondern die Rahmung dieser Massnahmen. Wenn Kampagnen den Eindruck erwecken, Nachfüllsysteme würden das Unternehmen als Ganzes in Richtung Nachhaltigkeit transformieren, stellt sich die Frage, wie klar und quantifizierbar diese Fortschritte hinterlegt sind. Gleichzeitig darf nicht übersehen werden, dass Refill-Formate vielfach als eigenständige Kategorie mit eigener Preislogik und zusätzlicher Sichtbarkeit im Handel etabliert werden. Damit verschiebt sich die Massnahme potenziell von einer reinen Abfallreduktion hin zu einem weiteren Differenzierungs- und Upselling-Instrument innerhalb eines insgesamt wachsenden Konsummarktes – ein Spannungsfeld, das nicht spezifisch für L’Oréal, sondern für die gesamte Branche gilt.

Bewusstseinsbildung als Chance

Ein weiterer Aspekt betrifft die Frage nach Verantwortung. Indem Refill als individuelle Konsumentscheidung ins Zentrum gerückt wird, werden Kundinnen und Kunden zu wichtigen Akteuren der Nachhaltigkeitsstrategie erklärt: Wer nachfüllt, handelt «richtig», wer es nicht tut, verzichtet auf eine Option. Dieser Fokus auf individuelles Verhalten kann strukturelle Fragen teilweise überlagern – etwa die nach gesetzlichen Vorgaben zu Verpackungsvermeidung, nach verbindlichen Branchenstandards oder nach einer absoluten Reduktion von Produkt- und Verpackungsvolumina. Gleichzeitig bietet World Refill Day die Chance, Bewusstsein für Ressourcenschonung zu schaffen und konkrete Verhaltensänderungen anzustossen – unabhängig davon, welche Marke auf dem Etikett steht.

Alle Unternehmen sind gefragt

Gleichzeitig wäre es verfehlt, Refill pauschal als kosmetische Massnahme abzutun. In Konstellationen, in denen langlebige Primärverpackungen, effiziente Nachfülllogistik und eine tatsächlich hohe Nutzungsdauer zusammenkommen, kann das Modell messbare ökologische Vorteile mit sich bringen. Entscheidend ist, wie konsequent diese Ansätze in der Breite eines Portfolios umgesetzt werden und wie transparent die dazugehörigen Kennzahlen kommuniziert werden. Für die Einordnung von L’Oréals Rolle – ebenso wie der Rolle anderer grosser und kleiner Marken – bleibt daher zentral, Refill nicht isoliert als Bildmotiv und Kampagnenbotschaft zu betrachten, sondern als Baustein in einem komplexen Geflecht aus Produktentwicklung, Unternehmensstrategie, Regulierung und gesellschaftlichen Erwartungen an die Beautyindustrie insgesamt.