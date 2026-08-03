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Wird man im Schatten braun? Die Wahrheit über Sonnenbräune
Das ist dran am Gesundheitsmythos
Wird man auch im Schatten braun?
Wer sich vor der brennenden Sonne schützen will, setzt sich in den Schatten. Doch stimmt es, dass man dann nicht braun wird?
Publiziert: 01:45 Uhr
|
Aktualisiert: vor 3 Minuten
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