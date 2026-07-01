Auf TikTok schwören Tausende darauf, ihr Parfüm im Kühlschrank oder sogar im Tiefkühler aufzubewahren. Der Duft soll dadurch länger halten. Experten sehen den Trend allerdings kritisch.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Parfüms im Kühlschrank lagern ist ein viraler Trend auf TikTok.

Experten warnen: Temperaturschwankungen können die Duftnoten negativ beeinflussen.

Hochwertige Parfüms bleiben bis zu fünf Jahre in Schränken am besten erhalten

Blick Lifestyle

Wer sein Lieblingsparfüm möglichst lange nutzen möchte, probiert oft die unterschiedlichsten Tricks aus. Einer davon sorgt derzeit auf TikTok und Instagram für Diskussionen: Immer mehr Nutzer lagern ihre Düfte im Kühlschrank – manche sogar im Tiefkühler.

Die Idee dahinter: Die niedrigen Temperaturen sollen den Duft länger frisch halten und verhindern, dass sich die Duftnoten verändern. Doch funktioniert das tatsächlich?

Auch Parfüms werden irgendwann alt

Viele gehen davon aus, dass ein Parfüm praktisch unbegrenzt haltbar ist. Das stimmt jedoch nicht. Mit der Zeit verändern sich die Inhaltsstoffe, wodurch ein Duft an Intensität verlieren oder sogar anders riechen kann.

Wie lange ein Parfüm seine Qualität behält, hängt von seiner Zusammensetzung ab. Während sich einige Düfte bereits nach ein bis zwei Jahren verändern, können hochwertige Parfüms ihren Charakter über fünf Jahre oder länger bewahren.

Warnsignale sind eine veränderte Farbe, ein ungewohnter Geruch oder ein deutlich schwächerer Duft.

Tiktok schwört auf den Tiefkühler

Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt eine Influencerin, die erklärte, sämtliche Parfüms im Tiefkühler aufzubewahren und nur für die Anwendung herauszunehmen.

Ihre Begründung: Die Flakons würden nicht beschädigt und die Kälte helfe dabei, den Originalduft länger zu erhalten. Zudem sorge ein gekühltes Parfüm im Sommer für ein besonders erfrischendes Gefühl auf der Haut.

In den Kommentaren gingen die Meinungen jedoch weit auseinander.

Warum Experten zur Vorsicht raten

Fachleute sind sich zwar einig, dass Parfüms direkte Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen schlecht vertragen. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass extreme Kälte die Lösung ist.

Vor allem starke Temperaturschwankungen können die empfindliche Zusammensetzung eines Duftes beeinträchtigen. Wer den Flakon ständig zwischen Tiefkühler, Kühlschrank und Raumtemperatur hin- und her wechselt, riskiert, dass sich die Duftnoten verändern.

Viele Hersteller empfehlen deshalb eine deutlich einfachere Lösung: Parfüms sollten trocken, dunkel und bei möglichst konstanter Raumtemperatur gelagert werden.

Der beste Platz für deinen Lieblingsduft

Wer sein Parfüm möglichst lange geniessen möchte, bewahrt es am besten in einer Schublade oder einem geschlossenen Schrank auf. Wichtig ist, dass der Ort vor Sonnenlicht, Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen geschützt ist.

Der virale Kühlschrank-Trick mag zwar im Sommer für einen kurzen Frischekick sorgen. Für die langfristige Aufbewahrung ist ein dunkler Schrank aber meist die bessere Wahl.

Dieser Artikel erschien erstmals auf zena.blic.rs, dem Lifestyle-Portal des serbischen Mediums Blic, das zur internationalen Ringier-Gruppe gehört.