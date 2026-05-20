Er ist praktisch, simpel und sieht gut aus. Stecken wir unsere Haare in die Lüfte, tun wir uns damit einen Gefallen. Aber was sagen eigentlich unsere Haare und die empfindliche Kopfhaut dazu? Wir klären über das tägliche Zähmen unserer Mähne auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tägliches Tragen eines Pferdeschwanzes kann Haarwurzeln schädigen und Haarbruch verursachen

Zu fester Rossschwanz begünstigt Traktionsalopezie und führt zu Haarausfall

Lockere Gummis, Positionswechsel und Zopf-Pausen schützen Haare vor Schäden

Schweizer Illustrierte

Beim Sport, während schweisstreibender Hitzeperioden oder für einen sleeken Bürolook – der Rossschwanz zählt zu unseren besten Freund*innen. Zu Recht, denn er erleichtert uns den Alltag und dient in stressigen Situationen als Notfallfrisur. Ein wahres Urgestein, diese hochgesteckte Haarikone. Sind wir aber ehrlich, sitzt das Ding oft sehr eng am Kopf, und das Öffnen gleicht einer angenehmen Erlösung. Sollten wir unseren Haaren also vielleicht mal eine Pause gönnen?

Das passiert, wenn wir täglich einen Pferdeschwanz tragen

Auch wenn die Frisur für Bad Hair Days gemacht ist, sollten wir sie nicht jeden Tag tragen. Durch den Rossschwanz entsteht eine enorme Spannung am Haaransatz. Folglich wird viel Druck auf die Follikel, die unsere Haarwurzeln umhüllen und schützen sollen, ausgeübt. Die Struktur wird beschädigt und das kann sich äusserlich zeigen.

Folgen vom täglichen Hochbinden

Durch den ständigen Druck und die Beschädigung der Follikel wird das Haar strapaziert und somit auch brüchiger. Es folgt die Traktionsalopezie, d. h. die Haare werden immer dünner und die Wachstumsphase verkürzt sich. Mit der Zeit fallen die Haare nacheinander aus, was sich schlussendlich auch am Ansatz bemerkbar macht.

Mähne bändigen, aber schonend:

Nein, wir müssen nicht komplett auf unseren geliebten Pferdeschwanz verzichten. Mit drei einfachen Tricks können wir die Haare ganz ohne schlechtes Gewissen zusammenbinden:

1 (Richtiger) Gummi

Locker, weich und ohne Metallverschluss sollte das Zopfband sein – das vermeidet das Ausreissen. Scrunchies oder grosse Haarbänder eignen sich hierfür sehr gut.

2 Öfter mal was Neues

Wenn wir nicht auf den Pferdeschwanz verzichten können, sollte dieser an abwechselnden Stellen getragen werden, damit nicht immer am gleichen Ort Druck ausgeübt wird.

3 Freien Lauf lassen

Grundsätzlich ist die Lösung für unser Haar-Dilemma aber ganz simpel: Wollt ihr den Wurzeln und der Kopfhaut etwas Gutes tun, solltet ihr tatsächlich am besten eine Zopf-Pause einlegen. Dadurch können sich strapazierte Stellen erholen und eure Mähne ist wieder bruchsicher.