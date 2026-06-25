Der Eyeliner und die Mascara können im Sommer noch so präzise aufgetragen werden – spätestens nach ein paar Stunden sind von der Wimperntusche nur noch ein paar Krümel übrig. Das muss nicht sein! Mit der richtigen Vorbereitung bleibt die Schminke den ganzen Tag frisch.

Mit diesen 4 Tricks hält das Make-up auch bei Hitze

Mit diesen 4 Tricks hält das Make-up auch bei Hitze

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sommerhitze sorgt für verschmierte Mascara und Eyeliner, Tipps helfen dagegen

Leichte Creme, Primer und Brauengel verbessern Haltbarkeit des Make-ups

Häufiges Augenreiben und Schminken beeinflussen Make-up-Langlebigkeit negativ

Schweizer Illustrierte

Wenn die Temperatur über 20 Grad klettert, begibt sich auch die Wimperntusche gerne auf Wanderschaft – nämlich in die Lidfalten und unter die Augen. Ihr kennt das Problem? Dann verraten wir euch jetzt, wie euch Eyeliner und Mascara auch im Sommer brav die Treue halten:

1 Leichte Creme

Bevor ihr euch schminkt, solltet ihr keinesfalls eine fettige Augencreme benutzen, denn die lässt das Make-up noch viel schneller verlaufen. Eine leichte Pflege zieht rascher ein und bildet die ideale Basis für die nachfolgenden Schritte.

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2 Lidschattengrundierung oder Primer

Eine Shadow Base mattiert die feine Haut um die Augen (ja, ihr könnt sie auch auf dem Unterlid verteilen) und sorgt dafür, dass Eyeliner und Mascara länger an Ort und Stelle bleiben.

3 Brauengel

Damit die Wimperntusche im Verlauf des Tages nicht verschmiert, fixieren wir sie mit einem transparenten Brauengel. Hierfür tragen wir das Produkt auf die Spitzen der bereits getuschten Wimpern auf und versiegeln dadurch die Mascara.

4 Puder

Nach dem Fixieren kommt das Puder zum Zug: Mit einem kleinen Pinsel könnt ihr es in tupfenden Bewegungen rund um die Augen verteilen. Aber nicht übertreiben! Zu viel Puder lässt kleine Fältchen nämlich besser zum Vorschein kommen.

5 Hände aus dem Gesicht

Habt ihr schon mal darauf geachtet, wie oft ihr euch täglich ins Gesicht fasst? Oft passiert es völlig unbewusst. Aber jedes Mal, wenn wir uns die Augen reiben, verteilt sich die Farbe durch den Schmutz und das Fett von den Wimpern weg und weiter Richtung Unterlid.