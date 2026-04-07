Die ewige Suche nach dem perfekten Haarpflegeprodukt nervt? Dann holt Pfanne und Löffel raus, jetzt nehmen wir die Sache selbst in die Hand. Mit einfachen Rezepten. Und viel Liebe fürs Natürliche.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft DIY-Shampoos aus einfachen Zutaten: Rezepte für Grund-, Anti-Juckreiz- und Anti-Schuppen-Shampoo

Anti-Juckreiz-Shampoo mit Kamille wirkt entzündungshemmend und beruhigt die Kopfhaut

Haltbarkeit der Shampoos: im Kühlschrank etwa zwei bis drei Wochen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Schweizer Illustrierte

Ständig führen wir Diskussionen um die Inhaltsstoffe unserer Pflegeprodukte. Aber eigentlich weiss – wenn wir ganz ehrlich sind – keiner wirklich, was wo drin ist. Mikroplastik? Silikone? Chemie in jeglicher Form? Wahrscheinlich ein teuflischer Mix aus alledem. Die Lösung liegt in unseren eigenen, handwerklich begabten Händen. Die sollen das Produkt, genauer gesagt das Shampoo, jetzt nämlich selber herstellen. Keine Sorge, das geht überraschend einfach. Und: Ihr könnt beim nächsten Duschgang sicher sein, dass ihr euch nichts Schädliches auf die Kopfhaut massiert. Es lohnt sich also, sich dafür die Finger etwas schmutzig zu machen. Wir liefern deshalb gleich drei Rezepte für DIY-Shampoos.

1 Das Grundrezept

Ihr braucht:

250ml destilliertes Wasser

15g Naturseife

Ätherisches Öl (beliebig wählbar)

Diese drei Zutaten solltet ihr in einer erhitzen Pfanne zusammenmixen und zu einer Seifenlauge anrühren. Ist alles miteinander verschmolzen, seid ihr auch schon fertig. Tja, wir sagten ja, dass es unfassbar einfach ist. Bewahrt das Shampoo am besten im Kühlschrank auf, dort ist es für etwa zwei bis drei Wochen haltbar.

2 Die Anti-Juckreiz-Formel

Ihr braucht:

125ml destilliertes Wasser

8g Naturseife

250ml Wasser

2 EL Kamillenblüten

Erhitzt die 250ml Wasser und lasst darin die 2 Esslöffel Kamillenblüten für etwa eine halbe Stunde ziehen. Danach könnt ihr aus dem destillierten Wasser und der Naturseife eine Seifenlauge machen (wie im Grundrezept gelernt). Die Seifenlauge nun mit dem Kamillenwasser mischen und fertig ist euer Anti-Juckreiz-Shampoo, das durch die entzündungshemmende Kamille wahre Wunder vollbringen kann.

3 Das Anti-Schuppen-Shampoo

Ihr braucht:

1 EL (flüssiges) Kokosöl

10g Naturseife

1 EL Zitronensaft

250ml Thymiantee

Raspelt die Seife und gebt sie mit dem warmen Thymiantee in eine erhitzte Pfanne. Rührt das Ganze so lange um, bis sich die Seife vollständig aufgelöst hat. Dann das Kokosöl rein, Zitronensaft dazu und fertig ist Shampoo Nummer 3. Nicht vergessen: Immer schön im Kühlschrank aufbewahren.