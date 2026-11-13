LED-Maske, IPL-Haarentferner oder Gesichtsreinigungsbürste: Vor Black Friday landen viele Beauty-Geräte auf der Wunschliste. Einige können sich bewähren. Andere versprechen mehr, als sie halten. Entscheidend ist, ob das Gerät zu deiner Haut, deinen Haaren und deiner Routine passt.

Darum gehts An Black Friday machen wir viele Fehlkäufe im Beauty-Bereich.

Viele Beauty-Geräte sind unnütz und man kann die Behandlungen auch ohne sie durchführen.

Entscheidend ist, ob das neue Gerät zu deinen Routinen und deinem Körper passt.

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Der Countdown läuft, die Preise purzeln und plötzlich wirkt eine neue Beauty-Routine nur noch einen günstigen Klick entfernt. Doch Achtung: ein Gerät wird dir nicht automatisch nützlich, nur weil es gerade günstiger ist. Manche Helfer sparen tatsächlich Zeit oder machen eine Behandlung zu Hause möglich. Bei anderen reicht deine Hand, ein einfaches Pflegeprodukt oder ein bisschen Geduld.

IPL kann sich lohnen. Wenn es zu dir passt

Ein Gerät zur IPL-Haarentfernung kann interessant sein, wenn du regelmässig Körperhaare entfernst und bereit bist, das Gerät über längere Zeit anzuwenden. Die Behandlung zu Hause braucht meist länger als eine professionelle Laserbehandlung; zudem sind regelmässige Anwendungen nötig, um das Ergebnis zu erhalten. Helle, graue oder rote Haare sprechen oft schlechter auf die Lichtbehandlung an.

Vor dem Kauf solltest du prüfen, ob das Gerät für deinen Haut- und Haartyp geeignet ist. Lies die Anleitung genau und beachte die Sicherheitsregeln: Das Bundesamt für Gesundheit weist darauf hin, dass auch bei IPL-Geräten für zu Hause ein geeigneter Augenschutz wichtig ist.

LED-Maske: kein Ersatz für eine gute Pflegeroutine

Rote oder blaue Lichtmasken versprechen Hilfe bei Fältchen oder Unreinheiten. Für bestimmte Anwendungen gibt es Hinweise auf einen Nutzen, die Forschung zu Geräten für zu Hause ist aber noch nicht abgeschlossen. Die Resultate hängen zudem davon ab, welches Problem behandelt wird und ob du das Gerät regelmässig und richtig verwendest.

Eine LED-Maske ist also eher ein Zusatz als ein Muss. Falls du eine kaufen möchtest, solltest du realistische Erwartungen haben und dich bei Hautproblemen beraten lassen. Die American Academy of Dermatology empfiehlt Menschen mit dunklerem Hautton, vor der Anwendung eines Rotlichtgeräts eine Dermatologin oder einen Dermatologen zu fragen.

Für die Gesichtsreinigung brauchst du keine Bürste

Elektrische Gesichtsreinigungsbürsten sehen nach einem Upgrade fürs Badezimmer aus. Für eine gründliche Reinigung sind sie aber nicht zwingend nötig: Ein passender Reiniger und die Fingerspitzen reichen vielen Menschen. Falls du empfindliche oder zu Rötungen neigende Haut hast, solltest du mit Bürsten und anderem mechanischem Peeling vorsichtig sein. Reibung kann die Haut zusätzlich reizen.

Ähnlich ist es bei Gesichtsmassagerollern und Gua-Sha-Steinen. Sie können sich angenehm anfühlen und Schwellungen vorübergehend mildern. Dass sie dein Gesicht dauerhaft straffen oder die Konturen verändern, ist bisher nicht überzeugend belegt.

UV-Lampe für Gelnägel: nur bei regelmässiger Nutzung

Falls du zu Hause regelmässig Gel-Maniküren machst, kannst du mit einer guten UV-Lampe tatsächlich etwas anfangen. Für alle anderen ist ein komplettes Set mit Lampe, Gelen und Zubehör ein teurer Einstieg in ein Hobby, das nach wenigen Versuchen vielleicht wieder in der Schublade landet.

Auch die möglichen Nachteile solltest du kennen: Wiederholte Gel-Maniküren können die Nägel brüchig machen. Die American Academy of Dermatology weist ausserdem darauf hin, dass die UV-Belastung durch Gel-Maniküren die Haut an den Händen vorzeitig altern lassen und das Hautkrebsrisiko erhöhen kann. Sie rät dazu, Gel-Maniküren eher für besondere Gelegenheiten aufzusparen.

Elektrische Nagelfeile und Hornhautentferner: kein Muss

Eine elektrische Nagelfeile kann dir beim Formen oder Kürzen der Nägel helfen. Für eine einfache Maniküre brauchst du sie aber nicht unbedingt: Nagelknipser und Feile erledigen die Arbeit ebenfalls. Vorsicht ist vor allem bei der Nagelhaut sinnvoll. Sie schützt den Bereich um den Nagel; wird sie zurückgeschoben oder entfernt, kann das Entzündungen und Infektionen begünstigen.

Auch ein elektrischer Hornhautentferner ist nicht für jede Pediküre nötig. Eine einfache Fussfeile oder ein Bimsstein reichen vielen Menschen, um verhornte Haut vorsichtig zu bearbeiten. Wer Diabetes oder Durchblutungsprobleme hat, sollte Hornhaut und Hühneraugen nicht selbst behandeln, sondern sich fachlich beraten lassen.

Wie sieht es mit Fön, Lockenstab & Co. aus?

Ein Föhn, ein Lockenstab oder ein Glätteisen kann im Alltag praktisch sein, wenn du deine Haare regelmässig damit stylst. Wer solche Geräte nur für einen besonderen Anlass aus der Schublade holt, braucht vielleicht kein weiteres Modell, selbst wenn der Rabatt gross ist. Bei allen Stylinggeräten lohnt sich ausserdem ein Blick auf die Temperaturstufen und darauf, ob sich die Hitze passend zur eigenen Haarpflege regulieren lässt.

Auch diese Geräte verstopfen schnell dein Badezimmer

Porensauger, Gesichtsdampfer, Mikrostrom-Gerät oder elektrischer Make-up-Pinselreiniger: All diese Geräte versprechen ein kleines perfektes Beauty-Studio für zu Hause. Doch oft erfüllen sie nur eine einzelne Aufgabe und landen nach anfänglicher Begeisterung schnell im Schrank. Ein Gesichtsdampfer kann sich zwar wie Wellness anfühlen, für die tägliche Pflege ist er aber kein Muss. Und wer nur wenige Make-up-Pinsel besitzt, kann diese auch von Hand reinigen.

Auch ein beheizbarer Wimpernformer oder ein Fussbad mit Massagefunktion sind eher Luxus als Notwendigkeit. Vor einem vorschnellen Kauf, ausgelöst durch einen saftigen Black-Friday-Rabatt, lohnt sich deshalb die Frage: Wird das Gerät wirklich Teil meiner Routine – oder verstopft es bald nur das Badezimmer?

Drei Fragen vor dem Kauf

Überlege dir vor dem Klick oder dem Gang zur Kasse, welches konkrete Problem das Gerät lösen soll. Prüfe dann, ob es für dich geeignet ist und ob du es regelmässig anwenden wirst. Auch Zubehör, Reinigung und Aufbewahrung gehören zur Rechnung: Ein Gerät, das nach jeder Anwendung umständlich gereinigt werden muss oder keinen festen Platz hat, nervt schnell.

Ein gutes Angebot kann zwar den Kaufpreis senken. Es kann aber nicht dafür sorgen, dass ein Gerät besser zu deinem Alltag passt. Wenn du schon länger ein bestimmtes Beauty-Gerät suchst und weisst, wann du es einsetzen wirst, kann Black Friday ein guter Zeitpunkt sein. Wenn erst der rote Rabatt-Aufkleber den Wunsch weckt, darf die Entscheidung ruhig noch einen Tag warten.