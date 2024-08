Am Samstagmorgen tauchte in Frenkendorf BL ein Jugendlicher mit schweren Verbrennungen am Körper auf. Die Polizei steht vor einem Rätsel und sucht Zeugen.

Die Kantonspolizei Basel-Landschaft sucht Zeugen. (Symbolbild)

Marian Nadler Redaktor News

Am frühen Samstagmorgen, kurz vor 5.30 Uhr, wurde an der Rheinstrasse in Frenkendorf BL ein Mann mit schweren Verbrennungen am Körper aufgefunden. Die Umstände, die zu den Verbrennungen führten, sind unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Gemäss einer Pressemitteilung der Polizei Basel-Landschaft befand sich der verletzte Mann beim Eintreffen der Einsatz- und Rettungskräfte vor der Tankstelle auf Höhe der Garage Keigel an der Rheinstrasse in Liestal. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte, ein Portugiese (19), durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Polizei sucht Zeugen

Die Umstände, die zu den Verletzungen des Mannes führten, sowie der konkrete Tathergang sind Gegenstand der Ermittlungen der Polizei Basel-Landschaft. Eine Dritt- oder Fremdeinwirkung kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Vorfall machen können oder verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Tankstelle gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Einsatzleitzentrale in Liestal 061 553 35 35 in Verbindung zu setzen.