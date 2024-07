Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Yildiz Hasan (50) hat am Sonntagabend gegen 23 Uhr seinen Wohnohrt in Aesch BL verlassen. Seither fehlt von ihm jede Spur. Der Vermisste ist gesundheitlich angeschlagen und auf Medikamente angewiesen, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung schreibt. Deshalb werden nun Personen gesucht, die Angaben zum 50-Jährigen und seinem Verbleib machen können.

Hasan ist gemäss Polizei 170 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Er hat eine Glatze mit leichtem, braunem und kurzgeschnittenem Haarkranz. Zuletzt trug er eine lange Hose, ein T-Shirt, einen Hoodie sowie ein schwarzes Baselball-Cap.