Drei Personen in Martigny VS isoliert Couvert mit verdächtigem Pulver sorgt für Aufregung

Polizeieinsatz in Martigny VS: Wegen eines verdächtigen Pulvers in einem Couvert vor einer Versicherungsgesellschaft mussten drei Angestellte vorsorglich isoliert werden. Die Walliser Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.