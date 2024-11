Neun Schweizer Millionengewinne bei Euromillions

Bei einer Sonderziehung von Euromillions haben am Freitagabend neun Personen in der Schweiz je eine Million Euro gewonnen. Diese Ziehung bescherte 100 Glücklichen eine Million. Den Jackpot knackte niemand.

Bei einer Sonderziehung von Euromillions gewannen am Freitag neun Personen in der Schweiz je eine Million Euro. (Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Für die nächste Ziehung am Dienstag liegen 193 Millionen Franken im Jackpot, wie Swisslos mitteilte. Um den Jackpot abzuräumen, hätten die Gewinnzahlen 10, 11, 12, 29, 31 und #Num6 sowie die Sterne 8 und 11 angekreuzt werden müssen.

Von den Glücklichen, die in der Schweiz je eine Million Euro gewannen, leben fünf im Gebiet der Loterie Romande, vier im Einzugsgebiet von Swisslos. Für jeden gespielten Euromillions-Tipp erhielten die Spielenden einen Teilnahmecode. Aus diesen Codes zog die Lotteriegesellschaft 100 Gewinncodes.

Acht europäische Länder bieten das Spiel an. In der Schweiz wird Eurodreams von Swisslos in der Deutschschweiz und im Tessin sowie von der Loterie Romande in der Westschweiz betrieben.