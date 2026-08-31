Im September ist die National League endlich wieder zurück. Gewinne zwei Tickets für ein Spiel des EHC Kloten in der Swiss Arena. Mit etwas Glück geniesst du dabei die Vorzüge der EHC-K Lounge.

Am 15. September startet die National League in die neue Saison. Die Fans dürfen sich wieder auf packende Duelle einstellen, wenn im Rennen um die Play-off-Plätze um jeden Punkt gekämpft wird. Der EHC Kloten geht mit neuem Coaching-Staff in die neue Spielzeit, zudem konnte man sich die Dienste von Altmeister Reto Berra sowie den beiden Stürmern Prassl und Hügli sichern. Welche Änderungen es bei den Zürcher Oberländern und den weiteren 13 Teams sonst noch gab, erfährst du hier. Der EHC Kloten möchte sich nach dem Verpassen der Play-offs in der letzten Saison nun wieder für ebendiese qualifizieren.

Unterstütze das Team am Schluefweg. Blick verlost für die Heimspiele der Klotener im September je 3 x 2 Tickets für die EHC-K Lounge. Geniesse die Spiele des EHC Kloten mit bester Sicht auf das Spielgeschehen sowie kostenlosen Softgetränken und Bier in der Lounge. Zudem verlosen wir weitere 4 x 2 Tickets für die Spiele in der Swiss Arena in Kloten.

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Teilnahmeschluss ist am 6. September 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen einverstanden.