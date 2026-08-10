Erlebe die grösste Monster-Truck-Show der Welt im Hallenstadion Zürich. Riesige Trucks, gewaltige Sprünge und atemberaubende Stunts sorgen für ein actiongeladenes Erlebnis. Wir verlosen Tickets für Monster Jam am 5. September in Zürich.

Kim Dell'Agnolo KV-Lernende

Monster Jam lässt 2026 die Motoren wieder aufheulen: Die grösste Monster-Truck-Show der Welt kommt zurück nach Zürich und verwandelt das Hallenstadion in ein Spektakel voller Action, Adrenalin und Begeisterung. Die weltbesten Fahrerinnen und Fahrer zeigen mit ihren gewaltigen Trucks, spektakulären Sprüngen, waghalsigen Stunts und beeindruckenden Fahrkünsten ihr Können. Mit dabei ist auch die 20-jährige Stuntfrau Geneva Keller. Sie ist die erste Schweizer Fahrerin bei der Monster-Truck-Show.

Die sechs rund fünf Tonnen schweren Trucks treten auf dem Dirt-Track in den Disziplinen Racing, Skills und Freestyle gegeneinander an. Mit gewaltigen Manövern, unglaublicher Geschwindigkeit und überraschenden Momenten fordern sie die Grenzen der Physik heraus und sorgen für einen Höhepunkt nach dem anderen. Monster Jam steht für pure Spannung, mitreissende Action und ein Erlebnis, das die ganze Familie begeistert.

Im September kommt das Spektakel gleich für drei Shows nach Zürich. Blick verlost für die Nachmittagsshow von Monster Jam am 5. September 2026 im Hallenstadion 25 x 2 Sitzplätze. Sei dabei, wenn die legendären Monster-Trucks die Arena zum Beben bringen und für einen unvergesslichen Nachmittag voller Adrenalin sorgen.

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Teilnahmeschluss ist am 16. August 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.