Am 24. Mai steigt im Berner Wankdorf der 101. Final des Schweizer Cups zwischen dem FC St. Gallen und dem FC Stade Lausanne-Ouchy. Dank Blick kannst du als VIP live vor Ort dabei sein.

Im Schweizer Cupfinal stehen sich der FC Stade Lausanne-Ouchy und der FC St. Gallen gegenüber. Die Waadtländer haben sich sensationell für das Endspiel qualifiziert und gleich drei höherklassige Konkurrenten eliminiert. Der FC St. Gallen musste nur einmal gegen einen Gegner aus der Super League antreten, besiegte aber den Titelverteidiger FC Basel souverän. Für SLO wäre es der erste Titelgewinn und der grösste Erfolg der Vereinsgeschichte. Die St. Galler warten seit 1969 auf einen Cupsieg. Nachdem man 2021 und 2022 erst im Final gescheitert ist, soll es nun gegen das unterklassige Team aus Lausanne klappen.

Blick verlost für den Schweizer Cupfinal am 24. Mai in Bern 1 x 2 VIP-Tickets! Im Sky-Lounge-Package inbegriffen sind neben zwei Sitzplätzen direkt vor der Lounge auch kostenlose Verpflegung und erstklassiges Catering ab 120 Minuten vor Spielbeginn bis 60 Minuten nach Spielende sowie ein Parkplatz im Parking Wankdorf-Center im Stadion.

Bitte melde dich für eine Teilnahme an. Anmelden

Teilnahmeschluss ist der 17. Mai 2026. Die Teilnehmenden müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.