1/8 Fünf Jahre nach «Jurassic World: Dominion» kehrt eine verdeckt operierende Spezialistin auf die Inseln zurück, um Dinosaurier-DNA zu finden, die der Menschheit helfen soll. Foto: imago/Landmark Media

Darum gehts Jurassic World: Fortsetzung mit neuen Dinosauriern und Charakteren in veränderter Welt

Geheime Mission zur Gewinnung von DNA für revolutionäres Heilmittel

Scarlett Johansson spielt Hauptrolle in Starbesetzung mit fünf namhaften Schauspielern

Ramona Rosati Redaktorin Gesellschaft

«Jurassic World – Die Wiedergeburt» nimmt die Geschichte fünf Jahre nach «Jurassic World: Dominion» wieder auf. Dinosaurier leben auf der Erde nur noch in einer Zone um den Äquator, vereinzelte Exemplare auch noch in menschlichen Siedlungsräumen. Die Ökologie der Erde hat sich so verändert, dass die urzeitlichen Kreaturen zunehmend isoliert leben und vom Aussterben bedroht sind. Gleichzeitig ist die Menschheit auf sie angewiesen, denn in der DNA einiger Dinosaurier liegt der Schlüssel zur Entwicklung dringend benötigter Medikamente.

1 Eine direkte Fortsetzung mit neuen Wendungen

Der Film setzt die Geschichte der Dinosaurier-Parks fort, bringt aber eine eigenständige Storyline, die sich von den bisherigen Teilen abhebt. Die Handlung dreht sich um eine geheime Mission, bei der ein Team genetisches Material von drei grossen Dinosaurierarten gewinnen soll, um ein revolutionäres Heilmittel gegen Herzkrankheiten zu entwickeln. Dabei treffen die Protagonisten auf eine gestrandete Familie und entdecken ein verborgenes Forschungslabor auf einer abgelegenen Insel.

2 Neue Dinosaurierarten und beeindruckende Effekte

Neben bekannten Dinosauriern wie dem T-Rex und den Velociraptoren erwarten dich neue, faszinierende Arten, darunter auch genmutierte Dinosaurier, die es so bisher noch nicht zu sehen gab. Diese Kreaturen wurden durch genetische Manipulation erschaffen und bringen eine neue Dimension von Bedrohung und Überraschung in die Reihe. Die Kombination aus praktischen Effekten und moderner CGI-Technik sorgt für lebensechte und zugleich furchteinflössende Dinosaurier.

3 Starbesetzung trifft auf neue Charaktere

Der Film bringt ein frisches Ensemble, das sich von den bisherigen «Jurassic World»-Filmen unterscheidet. Scarlett Johansson spielt die Hauptrolle der Abenteurerin und Spezialistin für verdeckte Operationen Zora Bennett. Ihre Figur ist unabhängig von den bisherigen Hauptcharakteren und bringt eine neue Perspektive in die Reihe. An ihrer Seite: Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend und Manuel García-Rulfo.

4 Action trifft Emotionen

Der Film kombiniert Spannung mit stillen, gefühlvollen Momenten. In einer mitreissenden Szene wird eine Familie auf einem Schlauchboot von einem T-Rex durch einen reissenden Fluss gejagt. Doch es gibt auch leise Passagen: Etwa wenn die Expedition im hohen Gras einer seltenen Dinosaurierart begegnet. Diese Momente des Staunens schaffen Raum für persönliche Geschichten, familiäre Bindungen und emotionale Tiefe und machen den Film zu mehr als nur einem Actionabenteuer.

5 Aktuelle Themen und ethische Fragen

Inhaltlich wagt sich der Film an aktuelle Fragen heran: Er thematisiert die Macht von Pharmakonzernen, die Risiken genetischer Manipulation und die Verantwortung des Menschen gegenüber der Natur. Im Zentrum steht die Frage, wie weit Wissenschaft gehen darf und wer am Ende davon profitiert. So schafft es der Film, zu unterhalten und gleichzeitig wichtige gesellschaftliche Diskussionen anzustossen.

«Jurassic World – Die Wiedergeburt» läuft ab Mittwoch, 2. Juli, in den Schweizer Kinos.