Ein neuer Superman-Film unter der Regie von James Gunn kommt im Juli 2025 in die Kinos. David Corenswet übernimmt die Hauptrolle des Man of Steel. Seine Optik hat sich seit 1978 kaum verändert.

1980: Christopher Reeve fliegt als Superman in «Superman II – Allein gegen alle» zu den Wolken.

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Superhelden-Fans dürfen jubeln. Der mit Spannung erwartete «Superman»-Film von Regisseur James Gunn und DC Studios kommt am 10. Juli 2025 in den Schweizer Kinos Premiere feiern. Schauspieler David Corenswet (31) wurde für die Hauptrolle des Man of Steel ausgewählt und tritt damit in die Fussstapfen von Christopher Reeve (1952-2004), der die Rolle des ultimativen Superhelden 1978 bis 1980 in vier Filmen prägte.

Schlicht und einfach «Superman» heisst die neuste Verfilmung und es scheint fast so, als hätten sich die Macher beim Casting vom Ur-Superman Christopher Reeve inspirieren lassen. David Corenswet ist dem 2004 verstorbenen Schauspieler Reeve nicht nur wie aus dem Gesicht geschnitten, auch bei Anzug des Superhelden wurden keinen grossen Anpassungen gemacht. Einer Kultfigur wie Superman geht man weder an die Wäsche, noch an die Frisur. Selbst die markante Superman-Haartolle spielt im aktuellen Streifen wieder eine Hauptrolle.

Eine echte Superman-Familie

Regisseur James Gunn (58) ist sich bewusst, wie ähnlich sich Ur-Superman Christopher Reeve und Neo-Superman David Corenswet sehen. Bei einer Trailer-Preview lobte er Corenswets «Superman-Gesicht» – aber auch seine Professionalität. «Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben mit einem so gewissenhaften Schauspieler gearbeitet. Er forderte mich täglich heraus, um das Beste aus seiner Figur und der Geschichte herauszuholen», sagt James Gunn.

David Corenswet tritt ein grosses Erbe seiner Vorgänger an – und er wird quasi Teil einer echten Super-Familie. Der zweite «Superman»-Darsteller in der Geschichte war George Reeves (1914-1953), der Vater des legendären Supermans Christopher Reeve. George Reeve spielte ein einziges Mal Superman und war 1951 als Superheld im Kino zu sehen – sein Sohn Christopher rettete viermal die Welt.

Was David Corenswet jetzt schon mit seinen Vorgängern verbindet, ist Supermans Leben, sein Wesen und sein Auftrag. Auch er wird ohne Anzug und Cape im Alltag zum schüchternen Reporter Clark Kent, ein Reporter der fiktiven Zeitung «Daily Planet», dessen Auftrag als Superman es ist, für Hoffnung und Gerechtigkeit zu kämpfen.