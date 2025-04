Anzüge statt Abendkleider: Die Met Gala 2025 stellt seit über 20 Jahren wieder die Herrenmode ins Rampenlicht. Unter dem Motto «Tailored for You» trifft sich am 5. Mai die Crème de la Crème aus Mode, Kunst, Sport und Kultur im Metropolitan Museum of Art in New York.

1/11 Im Metropolitan Museum of Art (Met) in New York findet jeweils im Mai die renommierte «Met Gala» statt. Die Spenden der Modegala fliessen in die Erhaltung und Erweiterung des «Costume Institutes», die Abteilung des Mets, die sich auf historische und zeitgenössische Mode konzentriert. Foto: Shutterstock

Darum gehts Met Gala: Jährliche Benefizveranstaltung für das Costume Institute in New York

Diesjähriges Motto: «Tailored for You» mit Fokus auf Herrenmode

Eintrittskarten kosten zwischen 30'000 und 50'000 Dollar pro Person

Ravena Frommelt Redaktorin Gesellschaft

Was ist die Met-Gala?

Die «Costume Institute Gala», besser bekannt als Met Gala, ist eine der renommiertesten Benefizveranstaltungen im Kulturbereich. Sie unterstützt das Costume Institute des Metropolitan Museum of Art in New York. Organisiert wird die Spendengala jährlich von der US-Modezeitschrift «Vogue» am ersten Montag im Mai – dieses Jahr am 5. Mai. Die Modegala markiert den Auftakt der Frühjahrsausstellung des Museums. Über die digitalen Kanäle der Vogue lässt sich der Event ab 18 Uhr Ortszeit, in der Schweiz ab Mitternacht, im Livestream verfolgen.

Wie entstand die Modegala?

Die US-amerikanische Modejournalistin Eleanor Lambert (†100) rief die Met Gala 1948 ins Leben – zunächst als elegantes Abendessen für Mäzene. Schauplatz war nicht immer das Museum selbst: Anfangs wechselte der Ort in New York zwischen dem Waldorf Astoria, dem Central Park und dem Rockefeller Center. Unter Diana Vreeland (†85), die 1972 den Vorsitz übernahm, erhielt die Gala ein jährliches Motto und zog 1973 dauerhaft ins Metropolitan Museum of Art. Seit 1995 ist Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour (75) für den Event verantwortlich.

2:20 Von schrill bis klassisch: Stelldichein der Stars an der Met-Gala

Wie lautet der diesjährige Dresscode?

Das Motto der Met Gala orientiert sich an der aktuellen Ausstellung des Costume Institutes, die 2025 den Titel «Superfine: Tailoring Black Style» trägt. Der Dresscode lautet «Tailored for You», im Fokus steht erstmals seit über 20 Jahren wieder Herrenmode. Die Ausstellung läuft vom 10. Mai bis zum 26. Oktober und zeigt, wie Schwarze ihre Identität durch Kleidung über Jahrhunderte hinweg ausdrückten – von Afrika bis Nordamerika. Gäste sind aufgefordert, klassische Herrenmode-Elemente wie Hüte, Krawatten oder Broschen in ihre Looks zu integrieren. Letztes Jahr lautete der Dresscode der Met Gala «The Garden of Time» und die Gäste sollten florale Elemente tragen.

Wer ist eingeladen?

Die Gästeliste der Met Gala bleibt bis kurz vor der Veranstaltung geheim, doch geladen werden stets rund 600 prominente Persönlichkeiten aus Mode, Musik, Film, Sport, Literatur und Kunst. Zu den Co-Gastgebern gehören 2025 die US-Amerikaner Pharrell Williams (52), Colman Domingo (55) und A$AP Rocky (36) aus der Musik- und Schauspielbranche sowie der britische Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton (40). US-Basketball-Ikone LeBron James (40) übernimmt eine Ehrenrolle.

Das Host-Committee umfasst Stars wie die nigerianische Schriftstellerin und Aktivistin Chimamanda Ngozi Adichie (47), den US-amerikanischen Filmregisseur und Drehbuchautor Spike Lee (68) und den US-amerikanischen Sänger und Schauspieler Usher (46). Wiederkehrende Gäste sind Stilikonen wie die Sängerinnen und Schauspielerinnen Rihanna (37), Lady Gaga (39) oder Beyoncé (43). Zu den prominentesten Gästen aus der Schweiz zählte in der Vergangenheit Tennisprofi Roger Federer (43), der 2023 die Met Gala als Co-Gastgeber repräsentierte.

Was passiert an der Met Gala?

Nach dem medienwirksamen Auftritt der Gäste auf dem roten Teppich findet im Hauptsaal des Museums ein privates Luxusdinner statt, das in der Vergangenheit von Spitzenköchen wie Daniel Boulud (70) oder Jean-Georges Vongerichten (68) zubereitet wurde. Während des Dinners gilt eine strikte «No Phone»-Regel, um unautorisierte Bilder oder Videos zu verhindern. Das Handyverbot wurde jedoch schon mehrfach gebrochen, etwa von Reality-TV-Teilnehmerin und Unternehmerin Kylie Jenner (27) im Jahr 2017. Die Instagram-Posts der US-Amerikanerin lösten eine breite Diskussion über die Einhaltung der Regel aus. Nach dem Dinner folgt eine Afterparty, die von bekannten DJs und Live-Bands begleitet wird. Die «No Phone»-Regel wird hier lockerer gehandhabt.

Wohin gehen die Einnahmen?

Der Erlös der Met Gala kommt ausschliesslich dem Costume Institute zugute. Allein 2023 wurden über 26 Millionen Dollar gespendet – ein Rekord. Eine Eintrittskarte kostet zwischen 30’000 und 50’000 Dollar, ein Tisch bis zu einer halben Million. Die Einnahmen tragen massgeblich zur Erhaltung und Erweiterung der weltweit bedeutendsten Sammlung historischer Kleidung bei.