Coachella-Festival: Lady Gaga begeistert mit ihrem Auftritt

Bei Bernie Sanders und Green Day wurde es politisch

Über 100'000 Besucher trotz Ticketpreisen ab 600 Dollar und langen Wartezeiten

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Das Coachella-Festival hat seinen Besuchern buchstäblich eingeheizt: Beim legendären Musikfestival herrschten Temperaturen von um die 38 Grad, Schattenplätze gab es dabei kaum. Mittendrin zwischen dem «besten Auftritt aller Zeiten», einem überraschenden Oldie-Politiker-Auftritt und Fastfood mit lauwarmem Bier für 50 Dollar schwitzte unser Hollywood-Korrespondent Christian Thiele.

Bei über 30 Grad bis zu 12 Stunden im Stau

Trotz Hitze zog das in Indio bei Palm Springs ansässige «Musik- und Kunstfestival» wieder über 100’000 Besucher an. Und das bei Ticketpreisen von 600 Dollar aufwärts – ganz zu schweigen von ausserirdischen Unterkunftspreisen, bei denen man pro Person für ein geteiltes Haus um die 2000 Dollar für drei Nächte abdrücken musste. Wer einen der begehrten Campingplätze direkt vor dem Eingang ergattern konnte, musste bei der Anreise am Donnerstag und Freitag bis zu 12 Stunden (!) in der Autoschlange stehen. Man brauchte starke Nerven, eine stärkere Blase und eine gute Klimaanlage im Auto, um nicht vollkommen genervt anzukommen.

Auf dem Festivalgelände mussten Besucher dann noch einmal für Essen und Trinken tief in die Tasche greifen. So kostete ein Stück Pizza 13 Dollar, Chicken-Nuggets 20 Dollar, die man mit 17-Dollar-Zitronenlimo oder einem 0,2-Liter-Heineken für 22 Dollar herunterspülen konnte.

0:58 Trotz 600-Dollar-Ticket: Besucher müssen über zehn Stunden anstehen

Lady Gaga hat die Bühne gerockt

Dennoch waren sich alle einig: Allein für Lady Gaga (39) hatte sich die Odyssee gelohnt. Die Headlinerin legte Freitagnacht ab 23 Uhr bei «abgekühlten» 33 Grad eine grandiose «dämonische Oper in der Wüste», wie es die Medien feierten, hin. Knapp zwei Stunden lang begeisterte die Pop-Diva mit einer Show, die in die Geschichte eingehen wird. Jeder ihrer Riesenhits von «Paparazzi» (2009) bis «Shallow» (2018) war mit im Programm, und Gaga rannte sogar vor der Bühne entlang, um ihren «Monstern», wie sie ihre Fans liebevoll nennt, High Fives zu geben.

Zu den Klängen tanzten auch Anya Taylor-Joy (28), Patrick Schwarzenegger (31), Taylor Swift (35), Justin Bieber (31) und sogar Jeff Bezos (61) im VIP-Bereich. Selbst viele Influencer stoppten vor Begeisterung die Dauer-Selfie-Session vor dem Markenzeichen von Coachella – dem Riesenrad.

Bester Gast-Act war Billie Eilish (23), die von der britischen Sängerin Charli XCX (32) auf die Bühne geholt wurde – auch zum Jubel von Timothée Chalamet (29) in der ersten Reihe, der mit Kylie Jenner (27) schmusend gesichtet wurde.

Ober-«Boomer» sorgte für eine Überraschung

Zur Überraschung der Generation Z riss zwischendurch ein Ober-«Boomer» auf der Bühne das Mikro an sich. Der linkspopulistische Senator Bernie Sanders (83) kündigte die politisch sehr engagierte Sängerin Clairo (26) an und nutzte die Gelegenheit, eine Message mitzugeben: «Auf eure Generation kommt es an, euch gegen das, was gerade abgeht, zu erwehren.» Ein tosender Jubel antwortete ihm.

Politisch wurde es auch bei der Coachella-Premiere der legendären «American Idiot»-Punkrock-Band Green Day, die seit den 90er-Jahren bei ihren Auftritten gerne gegen die Ungerechtigkeiten der Welt protestiert. Sänger Billie Joe Armstrong (53) dichteten den 2004er-Hit «Jesus of Suburbia» kurzerhand um, um auf das Leid der palästinensischen Kinder in Gaza aufmerksam zu machen. Interessant: Vor dem Auftritt liess sich Green Day vom Queen-Evergreen «Bohemian Rhapsody» ankündigen, den die Zuschauer lauthals mitsangen. Denselben Song hatte am Vortag der Sänger Benson Boone (22) gesungen, begleitet auf der Bühne vom Queen-Gitarristen Brian May (77) – den allerdings nur die wenigsten der im Schnitt 25-jährigen Anwesenden (er)kannten.

Das erste Coachella-Party-Weekend endete am Sonntag um Mitternacht mit einem Auftritt von Post Malone (29). Danach ging es für viele zurück in eine nicht enden wollende Blechschlange. Der Anwalt Robert Schrader, der in Los Angeles lebt, nahm es gelassen: «Ich fahre um 2 Uhr los und habe bis 8.30 Uhr Zeit anzukommen – dann muss ich zu einer Konferenz im Büro sein!» Allein die Schönen und Reichen hatten keine Stau-Probleme. Denn gefühlt im Minutentakt verliessen Privatjets den Airport von Palm Springs.