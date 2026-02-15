Älterer Milliardär, junges Model, klare Sache. Kann sein, muss aber nicht. Und ist auch nicht so tragisch. Schwierig wirds, wenn sich die Rollen verschieben.

Das Problem ist nicht das Alter, sondern die Rollenbilder

Sandra Casalini

Ex-Google-CEO Eric Schmidt (70) zeigt sich seit Monaten mit Gloria-Sophie Burkandt an seiner Seite, Model, Politikertochter und beeindruckende 43 Jahre jünger als er. Für die meisten ist klar, worum es da geht: Macht und Geld gegen Jugend und Schönheit.

Grundsätzlich ist gegen einen solchen Deal nichts einzuwenden, wenn er denn für beide stimmt. In den meisten Fällen hält er nicht allzu lange, und am Ende haben beide Seiten profitiert. Win-win. Tatsächlich gibt es aber auch Beziehungen mit grossem Altersunterschied, die lange halten. Denn das Problem ist nicht das Alter an und für sich, sondern die Verschiebung der Rollen. Gerade wenn auch die jüngere Partnerin ein gewisses Alter hat, kann eine Partnerschaft mit grossem Altersabstand durchaus auf Augenhöhe geführt werden.

Vorsicht vor dem Vater-Tochter-Vibe

Schwierig wirds, wenn der Fünfzigjährige der Zwanzigjährigen ständig die Welt erklärt, sie vor allem Unheil schützt, ihre Rechnungen zahlt und sie ihm dafür dankbar jeden Wunsch von den Lippen liest. Dann bekommt die Partnerschaft etwas Inzestuöses, einen Vater-Tochter-Vibe, der auf Dauer nicht gesund sein kann. Selbst wenn sich eine junge Frau nach einer Vaterfigur gesehnt hat – irgendwann im Lauf des Erwachsenwerdens relativiert sich dieses Bedürfnis. Und dann ist der einst eloquente, weltgewandte Lover eben nur noch ein alter Mann, der Mühe mit seinem Alter hat. Und die Bruchlandung ist vorprogrammiert.