Trotz Automatisierung und KI sieht Claudio Del Principe solides Handwerk und Gastfreundschaft als Zukunftschance: Zwei junge Schweizer Escoffier-Talente vertreten die Schweiz im Oktober 2027 am europäischen Finale in London.

Darum gehts Maschinen übernehmen Küchenaufgaben, doch Freude und Stolz beim Selbermachen bleiben menschlich

Solides Handwerk in Küche und Service eröffnet jungen Berufsleuten internationale Chancen weltweit

Die Escoffier-Talente Colin Gervaix und Abigail Looser vertreten die Schweiz 2027 beim europäischen Finale in London

Claudio Del Principe

Maschinen können vieles schneller, billiger und schlauer. Backöfen backen für uns wie Profis, Roboter saugen die Wohnung und mähen den Rasen. Maschinen übernehmen in Grossküchen immer mehr Aufgaben: Gemüse rüsten, Garprozesse überwachen und vielleicht bald ganze Gerichte zubereiten.

Aber etwas können sie uns nicht abnehmen: die Freude am Selbermachen. Die Ruhe, wenn wir ganz in unserer Arbeit aufgehen. Das Glücksgefühl, wenn uns etwas gelingt, das wir uns vorher nicht zugetraut hätten. Es ist diese Euphorie wie damals, als wir als Kinder Velo fahren lernten. Sobald wir die Balance gefunden hatten, ging es nicht mehr darum, das Gleichgewicht zu halten, sondern darum, wohin wir fahren wollten. Das erlebe ich oft in meinen Workshops. Menschen wachsen über sich hinaus, staunen über sich selbst, sind stolz und gewinnen Mut und Zuversicht.

Kürzlich erlebte ich dieses Glück beim Nachwuchswettbewerb Jeunes Talents Escoffier. Junge Köchinnen, Köche und Servicefachleute hatten ihr Können unter Beweis gestellt. Bei der Rangverkündigung strahlten sie mit ihren Medaillen um die Wette. Eine Mutter weinte vor Stolz auf ihre Tochter.

Handwerk öffnet Türen

Jeden Tag lesen wir, welche Berufe durch künstliche Intelligenz bedroht sind. Aber es gibt auch Branchen, in denen solides Handwerk Türen öffnet. Gerade jungen Menschen müssen diese Perspektiven in der Ausbildung viel deutlicher aufgezeigt werden.

Wer kochen oder Gäste betreuen kann, ist nicht an einen Ort gebunden. Mit einem Koffer voller Hoffnung lässt sich die Welt entdecken. In anderen Ländern arbeiten, Erfahrungen sammeln. Vielleicht eröffnet man eines Tages ein eigenes Restaurant, ein Hotel oder ein Unternehmen rund ums Essen. Baut sich eine Existenz auf und schafft neue Arbeitsplätze.

Ein hervorragender Koch ist mehr als die Summe seiner Handgriffe. Und ein guter Gastgeber mehr als ein Bestell-Terminal. Er spürt, ob jemand feiern, reden oder einfach in Ruhe geniessen möchte. Er schenkt Aufmerksamkeit und hat nur ein Ziel: Der Gast soll ein besonderes Erlebnis geniessen.

Finale in London

Für zwei der jungen Escoffier-Talente geht die Reise weiter: Colin Gervaix, angehender Koch im Restaurant de l’Hôtel de Ville in Crissier, und die erst 16-jährige Abigail Looser, angehende Gastgeberin vom Restaurant Bahnhöfli in Gams, vertreten die Schweiz im Oktober 2027 beim europäischen Finale in London.

Austragungsort ist das Westminster Kingsway College. An der Gründung seiner Kochschule im Jahr 1910 waren Auguste Escoffier und César Ritz beteiligt. Was für ein Ort, um sein Können zu zeigen!

Oder wie es Thierry Fischer, Präsident der Disciples Escoffier Schweiz, auf den Punkt bringt: «Wer sein Handwerk beherrscht, hat nicht nur einen Beruf gelernt. Ihm steht die Welt offen.»