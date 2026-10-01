Er hat 235’000 Follower und generiert Millionen Views und Likes: Jean Philanthrope begeistert auf Social Media mit absurden Videos. Jetzt zeigt sich: Das Ganze ist eine Masche. Der Internet-Star nutzt seinen Hype, um eine dubiose Kryptowährung zu promoten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jean Philanthrope wird mit viralen Videos auf Social Media berühmt

Er wirbt für eigene Kryptowährung $JEANPHIL, Verdacht auf Betrugsmasche

235'000 Instagram-Abonnenten, bestes Video mit 1,6 Millionen Likes

Florin Schranz Redaktor News

Wer derzeit auf Social Media unterwegs ist, begegnet ihm fast garantiert: Jean Philanthrope. Ein seltsam gekleideter Franzose mit blondem Bob, gezwirbeltem Schnurrbart und dem scheinbar unstillbaren Drang zum Schattenboxen in Pariser Cafés. Seit Mitte September ist er eine der meistgesehenen Figuren im Netz. Doch hinter der schrillen Fassade steckt mehr als ein viraler Hype.

Das Muster der Videos ist fast immer gleich: Der Franzose gönnt sich ein Gebäck, Austern oder einen Drink – und fängt unvermittelt an mit Schattenboxen. Er spricht kein Wort. Seine Instagram-Biografie besteht aus nur zwei Wörtern: «Oui Madame.»

Das Konzept zündet: 235’000 Abonnentinnen und Abonnenten auf Instagram, das erfolgreichste Video zählt 1,6 Millionen Likes. Doch das Aufsehen wirft Fragen auf. Seine Follower rätseln, ob der Schattenboxer KI-generiert sei. Zweifelsfrei beweisen konnte das bisher noch niemand, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Klar ist hingegen: Jean Philanthrope schlägt aus seinem Ruhm Kapital. Er promotet eine eigene Digitalwährung – den Kryptocoin $JEANPHIL.

Die Masche hinter dem Hype

Dahinter steckt ein bekanntes Betrugsmuster: das sogenannte «Pump and Dump». Abzocker erstellen eine wertlose Digitalwährung und erzeugen durch einen Hype massenhaft Käufe. Sobald der Preis durch den Ansturm in die Höhe schiesst (Pump), verkaufen die Macher schlagartig ihre eigenen Bestände mit Gewinn (Dump).

Wie viel Kohle floss wirklich in die Taschen der Betrüger? Die genaue Summe lässt sich bei anonymen Krypto-Wallets nicht auf den Cent bestimmen. Die Spuren auf der Blockchain zeichnen aber ein Bild. In den Trading-Pools lag auf dem Peak eine echte Liquidität von rund 190'000 bis 415'000 Dollar. Durch gezieltes Abstossen eigener Insider-Bestände und das Leeren der Liquiditätspools dürften die Erfinder einen möglichen Reingewinn von 100'000 bis rund 500'000 US-Dollar mitgenommen haben.

Für die hoffnungsvollen Anlegenden endete das Märchen im Finanz-Fiasko. Sobald die Drahtzieher ihre Gewinne im Trockenen hatten, zog man den Stecker: Der Kurs des Tokens rauschte innerhalb kürzester Zeit um über 99 Prozent in die Tiefe. Zurück blieben wertlose digitale Münzen und geprellte Spekulanten.

Abzocke am Fliessband

Dass Figuren wie Jean Philanthrope – oder auch sein digitales Pendant Archibald Brown – in Rekordzeit ein Millionenpublikum erreichen, ist kein Zufall. Moderne KI-Videogeneratoren machen es möglich. Wo echte Creators früher Tage für Konzept und Dreh brauchten, genügen heute wenige Mausklicks.

Das macht die Masche für die Hintermänner extrem skalierbar: Wird eine Figur gesperrt oder ist das Vertrauen verspielt, generieren die Betrüger innerhalb von Stunden die nächste Gestalt. Neuer Look, andere Masche, selbes Betrugsprinzip. Die Anonymität im Netz dient dabei als perfektes Schutzschild – die Strafverfolgungsbehörden stehen meist vor einer digitalen Wand.

Trump machts vor

Jean Philanthrope ist bei weitem nicht der Einzige, der seine Reichweite für solche Kryptokapriolen nutzt. Auch Prominente aus Fleisch und Blut setzen auf dieses System, um Profit zu schlagen. Das prominenteste Beispiel sitzt im Weissen Haus: US-Präsident Donald Trump. Nur drei Tage vor seiner Amtseinführung lancierte er die Kryptowährung $TRUMP und rührte auf seinem Netzwerk Truth Social kräftig die Werbetrommel.

Der Effekt war gewaltig – und brutal. Wie die «New York Times» berichtete, kassierten Trump und sein Umfeld Hunderte Millionen Dollar, während knapp eine Million Kleinanleger auf zusammengerechnet Milliardenverlusten sitzenblieben. Die Moral von der Geschicht: Vorsicht vor Krypto-Hypes – egal ob sie von schattenboxenden Franzosen oder amerikanischen Präsidenten beworben werden.