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«Immer noch Trigger im Alltag»
Toxische Beziehung verfolgt Blick-Casalini bis heute

Gewisse Aussagen triggern Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini auch noch Jahre nach dem Ende ihrer toxischen Beziehung. In der aktuellen Folge des Podcasts «intim&laut» spricht sie darüber mit Paartherapeutin Ramona Zenger.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Familienbloggerin Sandra C.
Sandra CasaliniRedaktorin
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