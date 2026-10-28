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Blick-Casalini verrät
«Diese Fehler machen Männer beim Daten»

In der aktuellen Folge des Beziehungspodcasts «intim&laut» sprechen Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger übers schwierige Daten im mittleren Alter. Und die Blick-Gesellschaftsredaktorin verrät, wie ihr Partner ihr Herz eroberte.
Publiziert: 00:01 Uhr
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Familienbloggerin Sandra C.
Sandra CasaliniRedaktorin
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intim&laut
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«intim&laut»
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