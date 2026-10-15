DE
FR
Abonnieren

Casalinis toxische Beziehung
«Da merkte ich: Ich werde ohne Ende manipuliert»

In der aktuellen Folge des Beziehungspodcasts «intim&laut» diskutieren Sandra Casalini und Ramona Zenger über toxische Dynamiken. Auch die Blick-Gesellschaftsredaktorin hat Erfahrung damit, wie sie der Paartherapeutin verrät.
Publiziert: vor 2 Minuten
Kommentieren
Familienbloggerin Sandra C.
Sandra CasaliniRedaktorin
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
intim&laut
In diesem Artikel erwähnt
«intim&laut»
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen