Einkaufen in Deutschland und Frankreich sei kein Grund für ein schlechtes Gewissen, findet Blick-Kolumnist Claudio Del Principe. Auch Produkte aus dem grenznahen Ausland können regional sein.

Darum gehts Robert kauft wegen tieferer Preise und des Angebots auch in Deutschland und Frankreich ein

In Deutschland und Frankreich ist die Auswahl an Second Cuts wie Bäckchen und Haxen grösser

Der Bund hat die Wertfreigrenze für Einkäufe im Ausland bereits von 300 auf 150 Franken reduziert

Claudio Del Principe

Blick-Leser Robert fragt: «Lieber Claudio, ich wohne in Grenznähe und kaufe gelegentlich auch in Deutschland und Frankreich ein. Dafür muss ich mir am Stammtisch immer wieder blöde Sprüche anhören. Ich würde unsere Wirtschaft schwächen und die Bauern im Stich lassen. Dabei habe ich seit Jahren ein Gemüseabo und kaufe regelmässig Eier, Fleisch oder Milchprodukte direkt ab Hof. Drüben kaufe ich bestimmt kein Billigfleisch, wie einem oft unterstellt wird. Einerseits ist vieles günstiger, andererseits ist auch das Angebot attraktiv. Muss ich deswegen ein schlechtes Gewissen haben?»

Nein, lieber Robert, das musst du nicht. Dann schon eher all die Wasserprediger beim Bund, bei den SBB und Grossverteilern. Immer wieder passionierte Einkaufstouristen. Verlagern gern mal ihre Produktion ins Ausland oder setzen auf Parallelimporte. Nennt sich dann «Beschaffungsoptimierung».

Wenn der Konsument das Gleiche tut, heisst es mangelnder Patriotismus. Man kann nicht von anderen verlangen, gefälligst im Inland einzukaufen, und selber im Ausland auf Shoppingtour gehen. Ich lebe auch im Dreiländereck. Über 60’000 Grenzgänger arbeiten in den beiden Basel. Sie sind eine wichtige Stütze unserer Wirtschaft, kaufen hier ein, besuchen unsere Restaurants und schätzen unsere Produkte.

Weshalb sollte dieser Austausch nur in eine Richtung willkommen sein? Wer zum legendären Maître affineur Antony ins Elsass fährt, tut dies nicht, um Geld zu sparen. Sondern weil er erstklassigen Käse liebt. Regional ist übrigens nicht gleich national. Für einen Basler ist ein elsässischer Spargelbauer oder ein badischer Gemüsebauer regionaler als einer im Thurgau.

Absurde Preisunterschiede im Non-Food-Bereich

In Deutschland und Frankreich findet man an der Fleischtheke eine viel grössere Auswahl an sogenannten Second Cuts, zum Beispiel Bäckchen, Haxen oder Onglet. Angesichts der beschränkten Importkontingente und hohen Schutzzölle setzen Schweizer Fleischimporteure verständlicherweise vor allem auf Premium Cuts wie Filet und Entrecôte. Strafzölle gehen also auch auf Kosten unserer kulinarischen Vielfalt.

Völlig absurd sind manche Preisunterschiede im Non-Food-Bereich. Weshalb soll man für identische Kosmetika, Waschmittel oder Tiefkühlbeutel hierzulande so viel mehr bezahlen? Selbst Schweizer Schoggi ist in Deutschland meistens günstiger als bei uns. Wer genau schützt hier eigentlich wen?

Der Bund hat ja mir nichts, dir nichts die Wertfreigrenze von 300 auf 150 Franken halbiert. Niemand muckt auf. Besonders stossend: Anderthalb Jahre dauerte es, bis man Lebensmittel mit der offiziellen Zoll-App zum korrekten, reduzierten Mehrwertsteuersatz deklarieren konnte.

Kauf weiterhin regional und saisonal ein. Gute Produkte und ehrliches Handwerk verdienen unsere Wertschätzung. Auch jenseits der Grenze. Und wenn dich am Stammtisch wieder einer blöd anmacht, erkundige dich doch mal nach seiner «Beschaffungsoptimierung» bei Amazon und Temu.