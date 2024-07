En été, lorsque les températures grimpent, beaucoup de personnes souffrent d'un gonflement des jambes et des pieds, qui donnent alors la sensation d'être plus lourdes. Voici comment atténuer cet effet désagréable.

Vous avez les jambes lourdes et gonflées en été? Voici 6 conseils pour les soulager

L'un des effets possibles de la canicule est le gonflement des jambes et des pieds.

Lea Lozano

La chaleur de l'été n'est pas agréable pour tout le monde et de nombreuses personnes sont physiquement gênées par la canicule. Outre la transpiration, l'un des effets potentiels de la chaleur est le gonflement des jambes et des pieds, pouvant provoquer une sensation communément appelée «jambes lourdes».

Ce phénomène s'explique par le fait que les veines se dilatent lorsque les températures sont élevées, afin d'aider le corps à mieux évacuer la chaleur. Cela contribue à ralentir la circulation sanguine et à rendre les veines plus perméables: le sang a donc plus de mal à remonter vers le cœur et peut s'accumuler dans les jambes, qui gonflent en réaction.

Or, les jambes lourdes sont plus fréquentes lorsqu'on maintient une position debout ou assise de manière prolongée. Tant que ce désagrément est occasionnel, il est généralement inoffensif. Par contre, si cette sensation devient régulière et très inconfortable, il est important d'aller consulter un médecin, afin d'éviter de développer des varices douloureuses ou des inflammations veineuses.

Dans l'immédiat, plusieurs astuces permettent de lutter contre ce phénomène, lorsqu'il ne survient que de temps en temps, et particulièrement lors de phases caniculaires.

1 Les douches alternées

L'alternance d'eau chaude et d'eau froide stimule la circulation sanguine, à condition de le faire correctement. Pour cela, il est préférable de commencer par une température agréable, ni trop chaude, ni trop froide. Ensuite, on peut régler le jet d'eau sur froid et rincer tout le corps.

Il est essentiel de commencer par la partie la plus éloignée du cœur, en passant le pommeau de douche du bas vers le haut: d'abord sur les pieds et les jambes, puis sur les mains, les bras et le torse. Pour un maximum d'efficacité, répétez l'opération deux fois. Plus rapide, un simple bain de pieds frais peut également aider à obtenir l'effet souhaité.

2 Le mouvement

L'exercice physique stimule la circulation sanguine dans les jambes, permettant ainsi d'atténuer le gonflement et la sensation de lourdeur. Pour cela, il n'est évidemment pas nécessaire de faire du jogging (surtout quand il fait chaud!): une promenade effectuée le soir, lorsque le soleil n'est plus aussi fort, suffit à faire des merveilles. La natation est aussi une bonne alternative en été, puisqu'elle permet à la fois de se rafraîchir et de faire de l'exercice.

3 Surélever les jambes

Si la sensation de jambes lourdes est devenue si désagréable qu'on n'a même plus envie de bouger, il est possible de surélever les jambes pendant un certain temps afin de favoriser le flux sanguin.

Pour accentuer l'effet apaisant de cette position, on peut aussi masser les jambes du bas vers le haut, en montant en direction du cœur: de cette manière, les symptômes disparaissent encore plus rapidement.

4 Éviter les chaussures étroites et les talons hauts

Les muscles du mollet sont moins sollicités lorsqu'on porte des chaussures à talons qu'avec des chaussures plates ou à pieds nus. En effet, le port de talons favorise plutôt l'accumulation de sang dans les pieds. Les personnes ayant tendance à avoir des jambes gonflées devraient donc éviter les chaussures hautes et privilégier des souliers plus adaptés, qui laissent suffisamment de place au pied. Les chaussures étroites et fermées constituent également une contrainte en cas de gonflement des pieds.

5 Compter sur l'effet des plantes

Certaines plantes médicinales sont idéales pour traiter le gonflement des jambes. C'est notamment le cas du marronnier d'Inde, souvent administré sous forme de pommade, qui possède un effet décongestionnant, tout en contribuant à rendre les veines moins perméables. Veillez toutefois à demander l'avis de votre médecin ou des pharmaciens avant de prendre une plante médicinale, histoire de prendre connaissance des éventuelles contre-indications.

6 Boire suffisamment d'eau

En cas de températures élevées, il est évidemment crucial de boire suffisamment d'eau. Il est généralement utile d'écouter la sensation de soif, mais disons qu'environ deux litres d'eau par jour représentent une quantité adaptée pour un adulte. En plus, le fait de rester bien hydraté favorise également l'écoulement du sang, en prévenant la sensation de jambes lourdes.