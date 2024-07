Comment passer une soirée parfaite au Montreux Jazz Festival

La 58ème édition du Montreux Jazz Festival a débuté ce vendredi 5 juillet.

15h: Pool Party au Casino

Afin de débuter votre épopée montreusienne comme il se doit, on vous propose de vous rendre au festival dès l’après-midi (et en transports en commun !) et de piquer une tête dans la célèbre piscine du Casino Barrière de Montreux qui accueille cette année neuf pool parties aux noms évocateurs (Splash Pass, Chaleur Cosmique, Heat Waves,…) les jeudis, vendredis, samedis et dimanche de 12h à 20h.

Techno, minimal, reggaeton, house, afro ou encore italo disco, pas de doute, les DJ sets du Casino vous parachuteront dans une ambiance de vacances, sous le soleil exactement. Petit rappel amical: pensez à régulièrement vous hydrater pour ne pas risquer de compromettre la suite de votre soirée de folie sous les palmiers de le Riviera à cause d’un méchant coup de chaleur.

Cette année, le Montreux Jazz Festival accueille pas moins de neuf pool parties.

16h: P’tit goûter et détour par la boutique du MJF

Après avoir batifolé dans la piscine comme les party animals que vous êtes, il est à présent temps de vous rhabiller et de quitter le secteur du Casino pour prendre la direction du Quai de la Rouvenaz jusqu’au secteur des parcs et ses nombreux stands de nourriture et boissons pour un encas sur le pouce. Tandis que les fans de glaces pourront trouver leur bonheur chez Movenpick, le stand Manneke Kris ravira les papilles de celles et ceux qui ne résistent pas à l’appel d’une bonne gaufre.

Une fois requinqués et si comme nous vous êtes de grands amateur de merch, on vous conseille ensuite de faire un crochet par le stand Montreux Jazz Shop afin de vous gâter en vous offrant par exemple un t-shirt collector, comme celui de cette édition 2024 réalisé par l’artiste genevoise Rylsee, particulièrement stylé.

17h: Cours de danse @El Mundo

Après une petite pause gourmet et shopping, on vous propose de continuer votre périple en vous dirigeant, toujours au fil de l’eau, vers les nombreuses terrasses du festival en contrebas de l’illustre Montreux Palace et jusqu’au Quai de Vernex. Là-bas, la scène El Mundo – située cette année directement sur le lac – célèbre la musique latine dans toute sa diversité en proposant de nombreux concerts et DJ sets jusqu’au petit matin, mais également des cours de danse chaque fin d’après-midi. Champeta, Salsa, Kizomba ou encore Bachata, préparez-vous à bouger et à avoir le fuego !

18h: Apéro et concerts gratuits les pieds dans l’eau

Si on vous a senti un peu paniqués au moment de traverser le secteur des terrasses du MJF sans que l’on vous propose de vous y arrêter, soyez à présent rassurés, l’apéro les pieds dans l’eau, c’est maintenant ! Vaudoise Deck, Porsche Lakeside Lounge, Terrasses Swiss, Nestlé, Swisscom, les spots pour siroter un cocktail en admirant le soleil décliner ne manquent pas.

Profitez d'un verre au coucher de soleil sur fond musical.

Si vos pieds ne vous font pas trop souffrir après votre initiation aux danses latines, on vous conseille de faire également un tour du côté des deux scènes gratuites Ipanema et Li Lo qui proposent toutes les deux des DJ sets endiablés afin de débuter votre aventure musicale sous d’heureux auspices.

19h: Repas @La Station

Après votre apéro chill sur le lac ou plus dansant (mais durant lequel vous n’aurez bien entendu pas oublié de suffisamment vous charger en H2O, disponible gratuitement aux nombreuses fontaines et dans toutes les zones WC du festival), on vous propose d’ores et déjà de vous rapprocher des scènes du lac et du Casino, les deux scènes payantes de cette édition 2024, et de déguster un bon repas dans le tout nouvel écrin de La Station.





Ce nouveau food court à ciel ouvert du Festival vous permettra de déguster plateaux apéritifs et plats d’inspiration brasserie tels qu’une salade vaudoise avec sucrine, haricots verts, tomme vaudoise pannée et lardons grillés, un tartare de thon avec salade de quinoa aux légumes, wakamé et sauce yamakaké, des ravioles artisanales fribourgeoises farcies au Vacherin et Gruyère AOP accompagnées de tomates confites et de roquette ou encore un macaron abricot verveine fort prometteur. Vous avez faim tout à coup ? Nous aussi !

20h: Applaudir les plus grands artistes sur la Scène du Lac ou au Casino

Depuis sa création en 1967 par Claude Nobs, le Montreux Jazz Festival a été le théâtre de nombreuses performances légendaires: Nina Simone, Miles Davis, Marvin Gaye, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Prince, Leonard Cohen, David Bowie, Elton John, Stevie Wonder… Cette année, travaux du Centre des Congrès obligent, pas d’Auditorium Stravinski, mais deux nouvelles scènes, l’une construite directement sur le lac et l’autre nichée au sein de l’emblématique Casino de Montreux.

Durant seize jours, les 250'000 festivaliers attendus pourront entre autres applaudir le groupe français Air suivi de Massive Attack le 15 juillet, le sexissime/bombastic/showman Lenny Kravitz le 16 juillet, la britannique Paloma Faith en exclusivité suisse le 12 juillet, la légende du rock Alice Cooper le 8 juillet, le rappeur Disiz (anciennement La Peste, les vrais savent) le 17 juillet, le crooner italien Zucchero (5ième venue au Festival !) le 6 juillet ou encore les icônes des 80’s Soft Cell et Duran Duran le 20 juillet pour clôturer les festivités en chantant à pleins poumons «Tainted loooove».

Enfin, pas question d’oublier la programmation «off» du festival qui propose cette année encore plus de 250 événements gratuits. Si vous n’avez pas pu décrocher votre sésame pour l’une des deux scènes payantes ou si vous préférez les concerts au parc et les tendances musicales émergentes, la prog’ de la scène Lisztomania, du Super Bock Stage ou encore de la Terrasse Ibis Music a tout pour vous combler.

De 22h à 5h: Profiter jusqu’au bout de la nuit @The Lake House

«Cinq salles, cinq ambiances», tel est le crédo de la Lake House, rendez-vous des couche-tard du festival niché dans l’écrin intimiste du Petit Palais du Montreux Palace. Ouverte jusqu’à 5h du matin, la résidence s’étend sur trois étages et offre une expérience nocturne entre musique, culture et fête. Si vous avez encore un peu d’énergie et pour clore votre soirée de rêve au Montreux Jazz Festival en beauté, on vous invite à aller danser à La Coupole ou au Patio, à vous poser au Cinéma devant un film, un documentaire ou devant l’un des quarante concerts enregistrés, à écouter un vinyle à la Bibliothèque ou encore à rejoindre le bar The Memphis pour assister à l’une de ses mythiques jam sessions avant de quitter la manifestation aux premières lueurs du jour et de vous lover dans les bras de Morphée, des images et des sonorités plein le tête. Alors, on vous dit à l’année prochaine ?