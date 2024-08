Ce n'est pas une impression! La musique peut vraiment vous rendre plus fort en sport!

Particulièrement en course à pied

«La bonne musique nous motive et le bon rythme peut nous faire courir plus vite», souligne Jan Rauch, psychologue du sport à la Haute école des sciences appliquées de Zurich.

Valentin Rubin

C'est avec la chanson «Scatman» de Scatman John dans les oreilles que le coureur de fond éthiopien Haile Gebrselassie a établi certains de ses 27 records du monde sur moyenne et longue distance. Le tempo rapide de la chanson correspondait parfaitement à son rythme de course optimal et l'a stimulé de manière décisive, ainsi qu'il l'expliquait en 2013, dans une interview accordée au quotidien britannique «The Guardian».

En effet, selon Jan Rauch, psychologue du sport à la Haute école des sciences appliquées de Zurich, il ne fait aucun doute que la musique peut avoir un effet positif sur nos performances sportives: «La bonne musique nous motive, souligne-t-il. Et le bon rythme peut nous faire courir plus vite.» Or, reste à savoir comment les sportifs amateurs peuvent trouver la musique qui leur convient, ainsi qu'à leur discipline favorite.

Pour l'expert, il est important d'écouter une musique qu'on a choisie consciemment: «Elle doit avoir un effet stimulant et déclencher des sentiments positifs. À partir de là, tout est possible, de Beethoven aux Beatles, selon nos préférences!»

La musique rythme l'entraînement

Outre la motivation, la musique a un autre effet central pendant l'entraînement: «Elle peut être un important donneur de rythme, dans les sports comme la course à pied, et nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes avec des mouvements réguliers.»

L'idéal serait donc de choisir des chansons dotées d'une mesure claire. D'après Jan Rauch, il est ainsi plus facile de rester dans le rythme imposé sans trop réfléchir, puisque la musique devient alors une aide structurelle à l'entraînement.

Le tempo d'une chanson joue également un rôle crucial. Ainsi que le précise le spécialiste, la règle générale selon laquelle une chanson de 120 à 160 bpm (beats per minute ou battements par minute) est idéale et scientifiquement prouvée.

Pour dénicher la chanson ou la playlist adéquate, il faut toutefois s'armer de patience, puisque la fréquence exacte des pas et le déroulement des mouvements diffèrent d'une personne à l'autre, même si celles-ci courent exactement à la même vitesse. Le cas échéant, les sportifs doivent donc chercher le son approprié pendant un certain temps et essayer différentes chansons, avant de trouver le son qui leur convient.

Attention à la musique mal choisie

Dans l'ensemble, une musique bien choisie détient un effet positif sur les performances pendant l'entraînement: «Par contre, une chanson mal choisie peut, dans les cas extrêmes, détériorer les performances», prévient Jan Rauch. On risque en effet de pratiquer la course au mauvais rythme, sans respecter ce qui nous convient vraiment. Cela peut entraîner une acidification rapide des muscles: «L'acidose se manifeste par des jambes lourdes et une forte sensation de brûlure des muscles, pointe le spécialiste. Ce n'est ni motivant ni propice à la performance.»

Selon notre intervenant, la musique peut être contre-productive lorsqu'il s'agit, lorsqu'on pratique des séquences de mouvements ciblées, par exemple lors d'un entraînement dans le cadre d'une rééducation ou pour le renforcement de muscles spécifiques: «Dans ces cas, il est important de se concentrer entièrement sur les mouvements et de ne pas se laisser distraire par la musique.» Pour en tirer tous les bienfaits possibles, gardons la playlist motivante pour le jogging, le vélo ou encore l'elliptique!