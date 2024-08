À quel point est-ce dangereux de faire du sport quand il fait chaud?

Alors que les Jeux olympiques se déroulent sous une chaleur suffocante, même les sportifs amateurs hésitent à faire des efforts durant la canicule. Et ils ont raison! Voici comment la chaleur impacte le corps et comment faire du sport sans danger.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Le simple fait de porter vos sacs de courses, de tondre la pelouse ou de pédaler jusqu'au travail vous trempe de sueur? Alors, imaginez un peu le calvaire des athlètes olympiques, qui fournissent les efforts physiques les plus extrêmes sous un soleil de plomb, s'entraînent avec acharnement et subissent une pression psychologique monstrueuse (par ici pour toute l'actualité autour des JO!)

Bien que les JO les plus caniculaires jamais enregistrés étaient ceux de Tokyo, qui se sont déroulés en 2021, l'édition parisienne pourrait bien s'en approcher, puisque la vague de chaleur continue de s'abattre sur l'Europe, en ce début de mois d'août. D'après le rapport «Rings of Fire», publié en juin 2024 par la British Association of Sustainable Sport, nos étés de plus en plus étouffants impliquent des risques conséquents pour la santé des sportives et sportifs: les températures dans la capitale française affichent 15 degrés de plus qu'en 1924, lors des derniers Jeux parisiens. Ce dimanche 11 août, jour de clôture, la météo prévoit 35 degrés.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

De nombreuses disciplines, surtout celles qui requièrent de l'endurance, sont donc violemment confrontées à la nécessité de supporter la chaleur, en plus de celle de performer. Afin de s'habituer à de telles conditions, les athlètes suivent des programmes assidus, incluant des entraînements d'«acclimatation» aux hautes températures, la création de stratégies d'hydratation et l'analyse de l'impact du stress physique causé par la chaleur.

Ainsi que le rappelle «The Atlantic», les JO de Tokyo avaient déploré plusieurs malaises et de légers coups de chaleur, notamment chez les tireurs à l'arc et les joueurs de tennis de table. La localisation et l'horaire du marathon olympique avait également été modifié, afin de maximiser les chances d'avoir des températures plus supportables. Malgré ces efforts, la gagnante de la course féminine avait tout de même terminé dix minutes plus tard par rapport à son record personnel.

Quels sont les effets de la chaleur sur le corps?

Depuis quelques années, le comité international des JO tente de mettre en place des mesures pour préserver les athlètes. Entre 2018 et 2021, un groupe de travail spécialement dédié aux conditions météorologiques difficiles avait planché sur le sujet, afin de proposer des solutions.

Or, il ne s'agit pas d'un phénomène anodin, même pour les grands sportifs: «On entretient la perception erronée selon laquelle les athlètes sont des individus invincibles qui incarnent le sommet physiologique de l'anatomie humaine, remarque Rebecca Stearns, présidente de l'Institut Korey Stringer à l'Université de Connecticut, auprès de la revue Scientific American. Mais nous voyons que de nombreux sportifs d'élite succomber à des coups de chaleur.»

Publicité

D'après la brochure «Beat the heat» des JO, les contractions musculaires provoquées par tout exercice physique contribuent déjà à augmenter la température corporelle: «Normalement, cette chaleur est dissipée dans l'environnement, mais des températures élevées limitent cette évacuation, tandis que les climats humides endiguent l'évaporation de la chaleur par la transpiration.» En d'autres termes, cela empêche le corps de retrouver une température normale, ce qui peut impacter la performance et provoquer diverses répercussions physiques.

Parmi ceux-ci, on compte bien sûr le risque de déshydratation, mais le rapport «Rings of Fire» cite aussi la nausée, les malaises, les états de confusion, un rythme cardiaque plus élevé et un fort épuisement. Dans les cas extrêmes, les coups de chaleur doivent mener à une hospitalisation en urgence, afin de refroidir le corps au plus vite.

Les amateurs sont concernés aussi

Bien que nos performances n'atteignent pas celles des athlètes olympiques, les amateurs friands de sports en extérieur doivent également composer avec la chaleur. Si le risque dépend de l'âge, de l'état de santé, de la température externe et de la nature de l'effort physique, il existe bel et bien:

«Au fur et à mesure qu'une personne se déshydrate, sa production de sueur ralentit, ce qui empêche le corps de se rafraîchir, souligne Glen Kenny, psychologue spécialisé dans le stress physique à l'Université d'Ottawa, auprès du 'New York Times'. Certains individus ont plus de facilité à gérer la chaleur que d'autres. Les personnes qui ne pratiquent pas d'activité sportive régulière, qui manquent de sommeil, ne sont pas habituées aux températures élevées ou souffrent de certaines maladies auront plus de mal à réguler leur température, ce qui augmente leur risque de souffrir d'une maladie liée à la chaleur.»

Publicité

Les réflexes pour faire du sport en toute sécurité, cet été

Bien qu'une étude de 2019, citée par le média américain, suggère qu'il est possible de s'habituer au sport en pleine canicule, certaines précautions sont nécessaires, afin de ne prendre aucun risque. Toujours auprès du «New York Times», plusieurs spécialistes proposent 7 réflexes essentiels, si vous souhaitez faire du sport à l'extérieur durant la canicule: