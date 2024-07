Une méga-canicule s'empare du sud de l'Europe... et en Suisse?

Une méga-canicule s'empare du sud de l'Europe... et en Suisse?

1/5 En Espagne, les températures atteignent actuellement 40 degrés.

Jessica von Duehren

Une vague de chaleur s'abat actuellement sur le sud de l'Europe. Que cela soit en Espagne, en Italie, au Portugal ou en Grèce, toutes et tous croulent actuellement sous des températures allant jusqu'à 44 degrés. Non sans conséquences pour la Suisse... mais pas d'inquiétude: la méga-chaleur ne s'abattra pas d'un coup sur nous – du moins, pas complètement.

«Les températures vont augmenter dans les jours à venir. Un anticyclone en construction est en train de se mettre en place», explique le météorologue de «Meteo News» Klaus Marquardt à Blick. Jeudi sera le jour de transition: des températures entre 28 et 30 degrés nous attendent vendredi!

Des averses possibles

Il y a toutefois un petit hic: des averses torrentielles auront lieu localement vendredi dans la soirée. Mais pas d'inquiétudes: selon le météorologue, ces pluies ne sont pas comparables aux intempéries que nous avons connues ces dernières semaines dans le Tessin et le val Mesolcina (GR).

Le week-end débutera par un temps agréable de baignade que l'on doit précisément à cette vague de chaleur dans le sud de l'Europe: «Samedi, nous puiserons dans les masses d'air du sud-ouest», explique l'expert.

En Suisse, les masses d'air chaud en provenance du sud-ouest se feront ressentir.

Il fera donc bien chaud: mais avec nos 30 à 32 degrés, on peut s'estimer heureux par rapport à nos voisins du sud. Dans le courant de l'après-midi et de la soirée, il faudra toutefois prévoir un parapluie dans certaines régions. «Des orages de chaleur nous attendent. L'accent sera mis sur le Jura et les Alpes», ajoute encore Klaus Marquardt.

Rien n'est sûr pour le moment

Dimanche, la mini vague de chaleur sera déjà de l'histoire ancienne: «D'après les prévisions actuelles, le temps sera plutôt mitigé avec davantage de nuages et d'autres averses, et les températures baisseront», explique Klaus Marquardt.

Publicité

Le spécialiste précise que les prévisions sont encore susceptibles de varier. Selon le météorologue, la situation se stabilisera à nouveau au début de la semaine prochaine. Et de conclure: «Le fait qu'il fasse uniquement beau pendant une semaine n'est pas typique d'un été d'Europe centrale.»