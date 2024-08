La pluie d'étoiles filantes des Perséides s'apprête à s'intensifier entre le 10 et le 14 août, avec un pic notable le lundi 12. Voici comment se glisser au premier rang pour les admirer et faire autant de vœux que possible.

Depuis le parc Gantrisch (BE), la vue sur le ciel étoilé est époustouflant.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Vous avez des vœux à faire? Le moment idéal de les formuler est bientôt arrivé, puisqu'une véritable pluie d'étoiles filantes se déversera sur la Suisse entre le 10 et le 14 août. Mieux connues sous le nom des Perséides, elles illuminent le ciel chaque été en esquissant un spectacle lumineux époustouflant.

Au risque de briser quelque peu la poésie, rappelons qu'il s'agit en réalité de débris émis par la comète Swift-Tuttle qui, ainsi que le rappelle la Nasa, disperse une trainée poussiéreuse sur son passage, alors qu'elle dessine son orbite de 133 ans autour du Soleil. Chaque année, entre juillet et août, la Terre traverse cette traînée, laissant quelques débris entrer en collision avec son atmosphère, où ils se désintègrent pour former ce qu'on perçoit comme des étoiles filantes.

Mais restons dans le romantisme pour l'instant! Il est beaucoup plus joyeux de parler des Perséides (ainsi nommées parce qu'elles donnent l'impression de provenir de la constellation de Persée) que de «débris de comète».

Le pic aura lieu le 12 août

Si vous souhaitez admirer le spectacle, sachez qu'il atteindra son apogée entre le 10 et le 14 août, avec un pic estimé dans les nuits du 11 et du 12. D'après le magazine français «Science et Vie», il sera possible d'observer plus une étoile filante par minute, pour autant qu'on ait veillé jusqu'après minuit (une fois que la Lune est couchée), que le ciel reste dégagé et qu'on ait déniché un point d'observation adéquat, éloigné de la pollution lumineuse.

Grâce au Projet Perséides, fondé en 2019 à Orbe (VD), l'éclairage artificiel de nombreuses villes et communes romandes s'éteindra dans la nuit du 12 au 13 août, dès 22h, afin de favoriser l'observation des étoiles filantes.

«En 2024, les conditions seront particulièrement favorables avec un croissant de Lune éclairé à 43% qui disparaîtra avant minuit, offrant ainsi des conditions idéales pour l'observation, précise 'Science et Vie'. Il est recommandé de vérifier les prévisions météorologiques pour s'assurer d'un ciel dégagé et de choisir une nuit proche du pic d'activité pour maximiser vos chances de voir des météores.»

Pour dénicher les meilleurs spots, nous avons demandé les conseils de Suisse Tourisme. Il ne vous manque plus qu'un sac de couchage, un télescope, une cargaison de snacks et votre petite liste de vœux!

La fameuse nuit des étoiles filantes aux Pléiades (VD) est malheureusement déjà complète. Mais on vous conseille de guetter le site de l'événement, au cas où des places se libéreraient au dernier moment... On ne sait jamais!

1 La nuit des étoiles à Morat (FR)

Organisé par l'Association de Développement régional du site du lac Morat (SEM), cet événement public et gratuit aura lieu dans la nuit du 12 au 12 août, entre 20h30 et minuit. Après une conférence sur le phénomène des Perséides (21h), les participants pourront admirer le ciel grâce aux trois téléscopes installés sur le Pamtschau, jusqu'à minuit.

Plus d'informations

2 L'Observatoire astronomique jurassien

Encore un événement gratuit, dans un cadre idéal pour tous les astronomes en herbe, fascinés par le monde des étoiles: le mercredi 14 août, entre 20h à minuit, l'Observatoire astronomique jurassien de Vicques mettra Vénus, Saturne et Neptune à l'honneur, tandis que la pluie d'étoiles filantes devrait apparaître plus tard dans la soirée, avec une estimation de 100 météores par heure. À noter que la soirée n'aura lieu qu'en cas de beau temps (mais c'est bien parti!)

Plus d'informations

3 La cabane Bella-Tola à St-Luc (VS)

On prend de l'avance à St-Luc, puisque la soirée d'observation des étoiles aura lieu le 9 août déjà, au début du pic d'étoiles filantes. Sous la forme d'une crêpe party organisée par l'équipe de l'Observatoire FXB à la Cabane Bella-Tola, la soirée sera assurée par les animateurs de l'établissement, qui permettront à tous les participants d'admirer le ciel.

Après une montée en funiculaire à 19h, l'équipe vous accompagnera à pied jusqu'à la cabane, le temps d'une balade de 30 minute éclairée par les lampes torches (qu'il vous faudra apporter, ainsi que des vêtements chauds). Après l'observation des étoiles, le retour jusqu'au funiculaire se fait à 23h. L'événement sera annulé en cas de mauvais temps et on vous conseille de réserver votre place (avec ou sans Magic Pass) à l'avance, au prix de 40 fr. par personne.

Plus d'informations

4 Le Musée romain de Lausanne-Vidy

En collaboration avec l'association Sous le Ciel ouvert, le musée romain consacrera une soirée spéciale aux Perséides, depuis le parc archéologique de Vidy. Le samedi 10 août, dès 20h30, les familles pourront découvrir les connaissances actuelles et antiques en matière d'astronomie, grâce à la présence éclairante de spécialistes du domaine. Emmenez une couverture, afin de pouvoir vous installer sur le sol et admirer le ciel.

L'événement est reporté en cas de mauvais temps et l'inscription est conseillée, par mail (mrv-inscription@lausanne.ch).

Plus d'informations

5 La Nuit des étoiles de la Riviera

Le 10 août, dès 18h, l'Observatoire de Vevey collabore avec l'Association d'astronomie du Haut-Léman pour consacrer une soirée aux Perséides. Plusieurs sessions d'observation du ciel seront proposées sur place, pour petits et grands. Et le programme devrait enchanter les enfants, puisqu'il promet des animations, des ateliers et des lancers de fusées en papier.

L'accès à l'observatoire, aux télescopes et au planétarium est ouvert aux participants de l'événement, afin que tous les points de vue possibles soient exploités. Pas une seule étoile filante ne vous échappera!

L'inscription est conseillée et une petite buvette est disponible sur place.

Plus d'informations

6 La Swiss Star Party de Gantrisch (BE)

Dans le cœur verdoyant du parc Gantrisch, qui s'étend sur 400 kilomètres carrés au Sud de Berne, une nouvelle édition de la traditionnelle «Star Party» aura lieu au site d'observation de Gurnigel, du 30 août au 1er septembre. Le pic du passage des Perséides sera malheureusement passé, mais l'événement reste très prisé pour son programme libre et axé sur la convivialité. Dans ce cadre magnifique (atteignable uniquement en voiture), les participants pourront observer les étoiles et les dernières étoiles filantes durant deux soirées.

Chacun apporte sa propre nourriture, ses boissons chaudes et ses couvertures, et pourra profiter de visiter un observatoire, le samedi après-midi. Une visite nocturne à la rencontre des oiseaux de nuits sera également proposée aux enfants.

Plus d'informations