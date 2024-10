Vous vous sentez seul au travail? Voici 4 idées pour créer des liens

Une recherche menée cet été par la plateforme Gallup décrétait qu'un employé sur cinq dans le monde se sent isolé au travail. Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

Peut-être venez-vous juste de débarquer, frais comme une pâquerette, dans un open space rempli de cactus? Ou jonglez-vous constamment entre des journées de télétravail, des déplacements fréquents et des horaires irréguliers, qui vous empêchent de créer une routine? Il se peut aussi que vous vous sentiez simplement incompris ou invisible, au bureau. La solitude sur le lieu d'emploi peut avoir de nombreuses sources différentes, mais son impact reste le même: néfaste pour la santé.

Les études scientifiques ne font pas d'euphémismes, d'ailleurs, lorsqu'il s'agit de souligner les potentiels effets de ce sentiment pernicieux. Une recherche menée cet été par la plateforme Gallup décrétait qu'un employé sur cinq se sent isolé, au niveau mondial. Une autre étude parue le 15 octobre, toujours sur Gallup, ajoute qu'une personne sur cinq se sent quotidiennement esseulée, aux États-Unis, ce qui élève la moyenne nationale de 20% en deux ans.

En Suisse, l'Office fédéral de la statistique (OFS) estime que quatre personnes sur dix, soit 42,3% de la population, admet se sentir «parfois», «souvent» voire «très souvent» seule. Et on sait malheureusement que cette émotion peut favoriser de nombreux problèmes de santé, dont la dépression, un niveau de stress élevé, un déclin cognitif ou encore certaines maladies cardiovasculaires. Fin juin, une étude diffusée par l'université Harvard suggérait même que le risque de souffrir d'un AVC peut augmenter jusqu'à 56% chez les personnes vivant une solitude chronique.

La solitude n'est pas la même pour tout le monde

Lorsqu'il s'agit du lieu d'emploi, où nous passons une immense partie de notre temps, chaque personne n'a évidemment pas les mêmes attentes et espérances: «Ce sentiment peut être très différent, selon les personnes et selon le contexte de travail, estime la Dre Michelle Lim, psychologue clinicienne et chercheuse dans le domaine de la solitude, auprès du média américain Self. La plupart du temps, la solitude intervient lorsqu'un employé se sent incompris et, même entouré de collègues, a l'impression de ne pouvoir partager ses soucis avec aucun d'entre eux.»

En 2018, un rapport publié dans le «Academy of Management Journal» avançait par ailleurs que le sentiment d'isolement peut mener à des performances moins satisfaisantes, tout en réduisant l'implication et la motivation des employés. Le phénomène est donc nocif sur tous les plans.

La situation est réversible

Or, il est totalement possible de mettre en œuvre certaines stratégies, afin de se sentir mieux durant les heures de travail. Ainsi que le rappelait le Dr Vivek H. Murthy auprès du «New York Times», la première étape consiste à gommer tout sentiment de honte que pourrait susciter votre solitude: «On peut être entouré de personnes et quand même se sentir isolé, si les relations qu'on espérait ne sont pas celles qu'on perçoit, souligne le chirurgien, auteur d'un ouvrage sur l'isolement. L'honnêteté et certains efforts sont cruciaux, lorsqu'il s'agit de renforcer ces liens.»

Voici 4 étapes pour y arriver, petit à petit, sur votre lieu de travail:

Visez les petites interactions

Pas besoin de viser la lune, pour commencer! Une simple question concernant la lunchbox ou le sac de sport de quelqu'un peut déjà constituer un bon début. Or, il ne s'agit pas d'une mission facile pour tout le monde, selon les tempéraments: «Vous n'êtes pas obligé de forger de véritables amitiés pour vous sentir moins seul, précise la Dre Lim, toujours auprès de Self. Pour une personne timide, nerveuse à l'idée d'échanger avec de nouvelles personnes, un simple sourire ou un hochement de tête peuvent déjà créer un contact.»

Pour l'experte, il s'agit d'une amorce importante, permettant ensuite de se lancer dans le small talk, afin de découvrir des points communs et des passions partagées. «Ces personnes ont choisi une carrière similaire et évoluent dans le même lieu que vous, note la Dre Rachel Morrison, professeure de management à l'université d'Auckland, au média américain. Ces deux éléments, la similitude et la proximité, signifient que l'amitié est possible!»

Dans ce sens, Self propose également de se connecter quelques minutes en avance à une réunion Zoom, si vous travaillez à la maison: cela vous obligera à discuter avec les autres personnes déjà en ligne. Vous pourrez même comparer l'élégance de vos chats respectifs, si ceux-ci décident de se dandiner devant votre écran.

Ouvrez-vous davantage

Admettons qu'un simple «ça va bien et toi?», prononcé de façon machinale, ne puisse pas renforcer vos liens avec autrui... Dans notre récent article consacré aux 8 manières d'améliorer notre santé mentale, la psychologue spécialisée en psychothérapie Adèle Zufferey expliquait justement que le fait de partager nos émotions peut contribuer à créer des liens avec les autres. L'idée est de confier quelque chose de vrai et d'authentique, même s'il s'agit d'un détail et que l'échange ne dure que quelques minutes: votre interlocuteur aura déjà une meilleure idée de qui vous êtes, se reconnaîtra peut-être dans vos propos et pourrait même se sentir suffisamment en confiance pour se dévoiler à son tour.

«Il peut être très difficile de s'ouvrir, lorsqu'on se sent isolé, car la solitude accroit la peur du rejet, déplore la Dre Lim. Commencez par partager des petites choses, ne serait-ce qu'un extrait d'une série récente qui vous a marqué, ou une petite frustration ressentie au travail, la veille.» Ainsi, on plante des graines qui pourraient rapidement créer de très belles fleurs.

Faites en sorte de créer des opportunités de contact

Un rapport annuel publié par la plateforme «Buffer» en 2023 avançait qu'un employé sur trois travaille à la maison plus souvent qu'il le souhaite vraiment, parce qu'il n'a pas de réelle raison de venir au travail. L'explication principale à ce constat? La solitude, qui concerne 23% des personnes sondées et pratiquant télétravail.

Ainsi que le constate la Dre Morrison dans Self, le home office nous prive de certaines opportunités d'échange, comme celles qui peuvent naitre autour de la machine à café. Pour remédier à cela, elle conseille aux équipes travaillant à distance de s'envoyer de brefs messages pour se saluer, pour commenter une présentation tenue sur Zoom ou de créer un canal Slack dédié à des échanges légers, plus sociaux. Les appels en face-à-face peuvent aussi contribuer à faciliter le contact.

«Dans les lieux d'emploi hybrides, qui mélangent présentiel et télétravail, il peut être bénéfique de proposer un café à une personne qu'on ne croise pas souvent, ou de faire en sorte d'être présent au bureau en même temps qu'un collègue qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ajoute la Dre Lim. Le fait de fournir un petit effort pour se voir, même de temps en temps, peut vous donner plus de confiance en cette relation.»

N'ayez pas des attentes trop élevées

Si seulement la vie pouvait ressembler aux sitcoms de notre adolescence, où les amitiés naissent en un clin d'œil et semblent dès lors inébranlables? Si vous n'avez pas (encore) identifié votre Monica ou votre Joey de travail, ne vous laissez pas abattre! Les expertes citées par le média Self recommandent de fixer des objectifs conciliables avec votre lieu d'emploi, sans viser trop haut, au risque d'être déçu ou frustré.

La Dre Lim estime en effet que le plus important est de trouver quelques personnes (même une seule) qui vous comprennent, ne serait-ce qu'à un niveau professionnel. Pas besoin, donc, de dénicher votre âme sœur au bureau, tant que vous pouvez vivre de petites interactions joviales et bienveillantes qui égaient un peu vos journées.

Demandez de l'aide

Si vous souffrez de solitude et que votre qualité de vie est impactée par les émotions qui en découlent, n'hésitez jamais à en parler avec votre entourage, à demander de l'aide professionnelle auprès d'un ou d'une psychologue, ou encore à vous tourner vers une plateforme d'aide telle que la Main Tendue (143).