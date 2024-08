«Tout s’est effondré quand la police m’a dit qu’il était décédé»

Dans ce nouvel épisode de JTM, la courageuse Nina, 34 ans, nous raconte la disparition tragique de son compagnon, il y a tout juste quatre ans. Elle revient sur son processus de deuil et la sagesse qu'elle tire, aujourd'hui, de cette épreuve.

«Comme nous partagions une grande joie de vivre, je savais qu'il n'aurait pas voulu que je la perde, qu'il aurait voulu me voir heureuse.»

Ellen De Meester Journaliste Blick

Dans ce nouvel épisode de JTM (le dernier de la première saison!), vous découvrirez le poignant témoignage de Nina, 34 ans, qui a perdu son compagnon, Vittorio, dans des conditions tragiques.

Avec courage, la jeune femme revient sur le choc, la période de deuil très obscure qu'elle a traversée et les enseignements bénéfiques qu'elle a tirés de cette expérience infiniment douloureuse. Bien que l'humour, l'espoir, la résilience et (surtout) l'amour transparaissent largement de son récit, on vous conseille quand même de vous munir d'un mouchoir - au cas où.

Les épisodes de JTM sont disponibles sur Spotify et Apple Podcasts. Le podcast sera de retour après une petite pause, pour la deuxième saison.

D'ici là, si vous souhaitez partager une histoire d'amour que vous avez vécue, n'hésitez surtout pas à nous contacter (ellen.demeester@ringier.ch), nous serions ravis de vous rencontrer.

Merci pour votre écoute et à bientôt!