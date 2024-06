«Quand une personne ressent le besoin d’interagir avec un programme comme ChatGPT, elle souffre probablement d’un manque affectif ou d’attention, note Niels Weber, psychologue et psychothérapeute FSP. À mon avis, il ne faudrait surtout pas stigmatiser quelqu’un qui avouerait être ‘tombé amoureux’ de ChatGPT.»

Ellen De Meester Journaliste Blick

Dans ce nouvel épisode du podcast «JTM», on parle d'amour… dans le monde de ChatGPT. Depuis l'annonce de la version 4o, avec sa capacité à interagir de manière «de plus en plus naturelle» avec ses utilisateurs, on se pose forcément des questions aussi glaçantes qu'inévitables: peut-on tomber amoureux d'une intelligence artificielle? Et comment se fait-il que, sur la base de quelques messages écrits, nous puissions nous attacher à des avatars, dont on ne connaît pas le visage, ni le véritable nom?

Si ces thèmes vous intriguent, on vous propose d'écouter l'analyse de Niels Weber, psychologue et psychothérapeute FSP spécialisé en hyperconnectivité. Du film «Her» à l'épidémie de solitude qui accable 40% la population suisse, en passant par les plateformes de jeux vidéos et les «crush» numériques des ados, il souligne que notre vie digitale n'est pas si différente de la vraie: on risque tout autant d'être séduit ou d'avoir le cœur brisé – et cela qu'il y ait une personne derrière l'écran ou non.

Les épisodes de «JTM» sont diffusés deux jeudis par mois et sont également disponibles sur Spotify et Apple Podcasts.

