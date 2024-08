Ces 10 magnifiques piscines en Suisse romande vont vous rafraîchir

La piscine de Bellerive à Lausanne, avec ses grands bassins et sa large pelouse, est un véritable paradis par temps de canicule.

Ellen De Meester Journaliste Blick

L'odeur du chlore, de la crème solaire et des bouées gonflables chauffées à bloc suffit à ranimer des nuées de souvenirs d'enfance. Ajoutez à cela le parfum des frites brûlantes ou des glaces dégoulinantes qu'on dévore à même la serviette de bain, et le tableau est complet. Oui, c'est possible de ressentir un craving de piscine et, par temps caniculaire, c'est même très courant!

Pour échapper à la chaleur caniculaire qui fera suer la Suisse ces prochains jours, il suffira de s'immerger dans l'une de ces belles piscines turquoise, encadrées par des arbres à l'ombre rafraîchissante ou à deux pas du lac. Rien que les photos donnent la sensation que les températures chutent de quelques degrés. N'oubliez pas la protection solaire, votre licorne flottante préférée... et foncez vous jeter dans l'eau fraîche qui n'attend plus que vous!

1 La piscine du zoo des Marécottes (VS)

Nichée entre les rochers du parc animalier des Marécottes, ce superbe oasis offre une pause bien méritée, après les rencontres émouvantes avec les loups, les renards et les ratons laveurs. À deux pas du restaurant du parc, qui propose de délicieuses pizzas cuites au feu de bois, cette piscine naturelle taillée dans la roche a le bon goût de ne jamais dépasser 24 à 27 degrés, ce qui frôle la perfection lorsque le Mercure dépasse la trentaine. Longue de 70 mètres, elle est toutefois vite remplie: l'idéal est donc de s'y rendre en semaine, ou d'arriver suffisamment tôt pour dénicher une place idéale et y déposer sa serviette.

Le prix d'accès combiné au zoo et à la piscine s'élève à 22 fr. par adulte et à 16 fr. par enfant entre 4 et 14 ans.

La piscine naturelle des Marécottes, encadrée de rochers, est située à deux pas des renards et des ours.

2 La piscine de Weyermannshaus (BE)

L'une des plus grandes piscines en plein air d'Europe, «Weyerli» compte 15'500 mètres carrés de surface, d'après l'Office du tourisme de Berne. Réouverte en 2022 et accessible gratuitement durant tout l'été (jusqu'au 15 septembre), elle propose un espace sportif pour les fans de natation, ainsi qu'un toboggan et d'une pataugeoire dédiée aux enfants. De larges pelouses offrent un bel espace pour s'installer, sécher ou faire la sieste, tandis qu'un glacier très apprécié, la Gelateria di Berna, possède un stand mobile devant lequel les becs sucrés peuvent s'agglutiner avec bonheur.

Surnommée «Weyerli», la piscine de Weyermannshaus est l'une des plus grandes piscines en plein air d'Europe.

3 Les piscines du Nid-du-Crô (NE)

Avec ses différents bassins destinés à tous les âges et toutes les envies, le complexe du Nid-du-Crô, situé tout près du lac de Neuchâtel, propose à la fois une piscine sportive, une nouvelle pataugeoire, un bassin de jeux et, bien sûr, le fameux plongeoir de 10 mètres. Une grande pelouse permet de s'installer confortablement pour profiter à la fois du lac ou des piscines... et comparer les températures! Si le spot s'avère idéal par les chaudes journées d'été, il se prête également au mauvais temps, puisqu'un bassin intérieur de 25 mètres attend les férus de natation qui brûlent de faire quelques brasses coulées.

Le prix d'entrée s'élève à 7 fr. par adulte et 3,70 fr. par enfant de 5 à 15 ans.

La principale attraction des piscines du Nid-du-Crô? Le grand plongeoir de 10 mètres.

4 La piscine d'Aigle (VD)

Cette année, l'établissement fondé en 1964 souffle sa 60e bougie! Avec sa mascotte Ploufy, un flamant rose fuchsia qui adore barboter dans l'eau, cette piscine propose une grande variété de réjouissances, allant de la pataugeoire équipée d'une place de jeux à un espace de beach-volley, en passant par un bassin de 50 mètres et, surtout, le grand toboggan qui tournicote dans les airs avant le plongeon. Ouverte jusqu'au 15 septembre, elle dispense aussi des cours de natation pour adultes et enfants, sur réservation.

Le tarif d'entrée s'élève à 4 fr. pour les enfants dès 5 ans et de 6 fr. pour les adultes. Dès 18h, les adultes paient seulement 4 fr.

La piscine d'Aigle, ouverte en 1964, souffle sa 60e bougie cette année!

5 La piscine de Bellerive, à Lausanne (VD)

Oasis de fraîcheur et de tranquillité lausannoise depuis 1937, cette jolie piscine est l'endroit parfait pour couler les journées caniculaires en famille: avec ses pataugeoires ludiques agrémentées d'un petit bateau pirate, son bassin familial, la piscine olympique sportive et les différents plongeoirs, elle est également pourvue de trois terrains de beach-volley, de 17 tables de ping-pong, tandis que des jeux aquatiques flottant sur les rives du lac sont accessibles dès 13h30. Un véritable paradis pour les pirates et sirènes en herbe, accompagnés de leur cohorte de parents soulagés de pouvoir piquer une tête.

Le tarif d'entrée est de 5 fr. par adulte et 3 fr. par enfant entre 11h30 et 13h30 en semaine. Dès 17h, les adultes paient 4 fr. 50, et les enfants 2 fr. 50.

La pataugeoire de la piscine de Bellerive est décorée selon le thème des pirates.

6 Les bains de Géronde, à Sierre (VS)

Si votre cœur balance entre fraîcheur naturelle et teinte cristalline, ne cherchez plus! Pourvu d'un accès direct au lac, ce spot ensoleillé compte aussi sur la présence d'un bassin dédié aux nageurs sportifs, une grande piscine dotée d'un fond régressif, un toboggan de 72 mètres, une zone très appréciée des enfants avec des petits jets d'eau, ainsi qu'une buvette dont la terrasse atteint les 80 mètres carrés. On peut facilement y passer une journée entière sans s'ennuyer la moindre seconde... et sans même avoir le temps de faire la sieste sous un parasol.

Le prix d'accès aux piscines s'élève à 4 fr. pour les enfants de 6 à 16 ans, et de 8 fr. pour les adultes.

Avec un accès direct au lac, les bains de Géronde permettent de comparer les températures de l'eau, avec celle de la piscine.

7 Piscine de la Motta, Fribourg

Avec un petit air nostalgique, cette célèbre piscine se trouve au coeur de la vieille ville de Fribourg. Plutôt que des arbres ou des palmiers, on peut admirer la silhouette des bâtiments pittoresques de la cité, en faisant la planche dans l'eau. Huit lignes de natation sont accessibles aux sportifs souhaitant s'entraîner, tandis que la seconde moitié de cette piscine de 50 mètres est consacrée aux nageurs détendus et aux enfants. Une pataugeoire est également disponible sur place, ainsi que plusieurs installations de tennis de table, beach-volley ou basket. Lorsque vous aurez un petit creux, entre deux brasses, la terrasse et sa petite restauration vous attendent patiemment, avides de vous faire découvrir le menu du jour et du mois.

Le tarif d'entrée s'élève à 2 fr. 50 pour les enfants de 6 à 16 ans, et de 7 fr. pour les adultes, à condition d'être domicilié à Fribourg. Les résidents d'autres localités paient 3 fr. 50 par enfant et 8 fr. par adulte.

Plus d'informations

À défaut d'arbres ou de palmier, la piscine de la Motta donne sur la vieille ville de Fribourg.

8 Genève Plage, à Cologny

À deux pas du lac, plusieurs piscines complètent l'offre de Genève Plage, qui peut se targuer de rassembler un grand bassin olympique de 50 mètres, une tout aussi grande piscine moins profonde, ainsi qu'une pataugeoire et un toboggan de 9 mètres de haut. Celui-ci tourbillonne, avec vue sur le ciel bleu, jusqu'à déposer les aventuriers dans le bassin de réception, dans un éclaboussement qui résonne comme un refrain salvateur à nos oreilles surchauffées... La plage, le grand plongeoir, l'aire de jeux et plusieurs offres de restauration (dont un beach bar, un restaurant et un self-service) sont accessibles sur place pour les utilisateurs de la piscine.

Le prix des entrées individuelles s'élève à 3 fr. 50 par enfant de 6 à 15 ans et à 7 fr. par adulte dès 16 ans. Dès 17h, en semaine, les adultes paient 4 fr. 50.

9 La piscine des Combes, à Boveresse (NE)

Situé dans le Val-de-Travers, en pleine nature, ce grand bassin est divisé en trois parties pour accommoder à la fois les sportifs, les barboteurs et les fans de plongeon, qui pourront s'élancer à hauteur d'1, 3 ou 5 mètres. Les familles avec de très jeunes enfants pourront découvrir le jardin aquatique et faire une pause-déjeuner auprès de la buvette de la piscine. Avec sa grande pelouse, profitant de la silhouette ombragée de plusieurs arbres et en lisière de forêt, la piscine est particulièrement conviviale et adaptée aux groupes venus se détendre.

Le tarif d'entrée s'élève à 7 fr. pour les adultes et 3 fr. 50 pour les enfants de 6 à 15 ans.

En pleine nature, la piscine des Combes compte plusieurs bassins et une buvette.

10 La piscine de Moutier (JU)

Comme un brillant écrin bleu étendu au centre d'un parc verdoyant, le bassin de plus de 2000 mètres cube atteint les 50 mètres de long. Un plus petit bassin, dotée d'un toboggan de 6 mètres de haut, laisse glisser les enfants jusqu'à l'eau, qui les accueille comme une étreinte fraîche. Une place de jeu tapissée de sable rappelle un peu la plage des vacances, tandis que les terrains de beach-volley et la buvette assurent une journée d'été parfaitement complète.

Les adultes externes à Moutier paient 6 fr. par jour, tandis que les enfants paient 4 fr. Les résidents de Moutier bénéficient d'un tarif réduit de 5 fr. par adulte.

