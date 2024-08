La Suisse va transpirer ces prochains jours!

Certains pays d'Europe subissent des températures de plus de 40 degrés. En Suisse, il ne fera pas aussi chaud, mais nous allons toutefois transpirer et atteindre les 35 degrés ce week-end, prédit un météorologue. La suite s'annonce tout autant estivale.

1/6 Ce mardi, le thermomètre grimpera encore jusqu'à trente degrés ...

Angela Rosser

L'été est définitivement bien installé en Suisse. Le T-shirt colle au dos et des perles de sueur ornent nos têtes dans le tram et au bureau. Et cela ne semble pas prêt de s'arrêter. Mardi, il fera encore très chaud avec des températures avoisinant les 30 degrés, avant qu'elles ne baissent brièvement mercredi et jeudi, aux alentours des 27 à 28 degrés, comme l'explique Michael Eichmann de Meteo News.

«Il fait assez lourd, il y a donc une certaine humidité dans l'air. On va transpirer beaucoup dans les prochains jours», explique le météorologue. Selon Michael Eichmann, une situation météorologique stable se dessine pour le week-end. Même en montagne, le temps restera sec.

33 degrés possibles ce week-end

«Selon les modèles, les températures atteindront, voire dépasseront les 30 degrés à partir de vendredi», poursuit l'expert. Au vu des différents modèles, des températures entre 32 et 33 degrés sont également possibles à partir de dimanche. «Mais cela n'a pas vraiment d'importance, il fera simplement chaud», analyse Michael Eichmann.

La semaine prochaine, cette phase de chaleur estivale devrait aussi se poursuivre. Théoriquement, les températures pourraient même être encore plus élevées, mais l'expert estime qu'un tel pronostic doit être fait avec prudence.

Chaleur extrême en Allemagne, en Autriche et dans les Balkans

Une «vague de chaleur» de plus de 40 degrés comme en Allemagne n'est toutefois pas en vue dans notre pays, relativise Michael Eichmann pour lever l'alerte. Il explique qu'il faut s'attendre en Allemagne et en Autriche à des températures plus élevées qu'ici: «En raison de la topographie, le sud de l'Allemagne, en particulier la région de Fribourg, est toujours aussi chaud, voire un peu plus chaud que Bâle par exemple.»

Selon le météorologue, les vagues de chaleur dans l'espace méditerranéen sont plus fréquentes que chez nous, car le jet-stream se déplace en principe vers le nord pendant les mois d'été. Par ailleurs, des éléments topographiques comme les Alpes jouent un rôle décisif. Outre l'Allemagne et l'Autriche, la région des Balkans souffre également de la chaleur torride.

Des températures au-dessus de la norme

Selon le météorologue, il peut faire particulièrement chaud dans le nord-ouest de la Suisse, dans la vallée du Rhin ou encore au bord du lac Léman et dans le centre du Valais. De telles températures ne sont pas inhabituelles, selon Michael Eichmann. «L'été dernier aussi, on a mesuré 36 degrés à Zurich par exemple. Les températures sont certainement au-dessus de la norme, mais ce n'est pas comme si elles n'avaient jamais existé auparavant», explique encore le météorologue.

Et quand peut-on s'attendre à un nouveau rafraîchissement? «Actuellement, il semble qu'il fera à nouveau un peu plus frais au milieu de la semaine prochaine», prévoit Michael Eichmann. Les températures pourraient à nouveau descendre en dessous de 25 degrés. Mais selon l'expert, cela restera incertain et le temps restera quoi qu'il arrive estival.