Les courges sont les reines de l'automne dans ces 7 spots en Suisse

Des étalages de courges colorées, de sculpturales créations d'Halloween aux visages glauques… Si vous aimez la saison automnale et la soupe à la butternut, direction des 8 lieux insolites en Suisse.

Alors qu'elles prennent gentiment possession des rayons de supermarché, les courges sont carrément célébrées dans de nombreux recoins du pays. Entre tradition saisonnière et influence des États-Unis, où les pumpkins sont vénérées, les cucurbitacées prennent souvent une place d'honneur, parsemées sur le gazon, érigées en statues (ce n'est pas une blague!) ou exposées comme des œuvres d'art.

Partout en Suisse, plusieurs fermes en ont même fait leur badge d'honneur, dès l'aube de l'automne, et se transforment en spots hautement instagrammables pour les fans de veloutés à la butternut ou de Pumpkin Spice Latte.

En Suisse romande

Pour un large choix de courges, destinées à vos recettes préférées ou à vos bricolages d'Halloween, direction les cantons de Vaud, de Neuchâtel et du Jura. N'oubliez pas vos sacs réutilisables: vous risquez de rentrer chez vous avec un nombre de spécimens bien supérieur à ce que vous prévoyiez, au grand dam des personnes qui partagent votre domicile!

La célèbe Jucker Farm, à proximité de Zurich, se prend chaque année pour un décor de film avec son immense exposition de courges. Photo: Jucker Farm AG

La Grange aux Courges (VD)

Spécialisée dans la vente des courges, cette belle grange toute décorée, située à Goumoëns-la-Ville, en propose plus de 140 variétés, disposées avec amour sur de larges stands. Pour votre déco automnale, ruez-vous sur les coloquintes, qui semblent issues d'un domicile de sorcière vintage, avec leurs peaux boursouflées, leurs tons jaunes, beiges ou orange vifs.

Mais pas de panique si vous ne savez pas quelles variétés sont comestibles ou non: les responsables des lieux ont toujours la bonne idée d'indiquer très précisément à quels usages sont destinées chacune de leurs précieuses cucurbitacées, en proposant plusieurs même plusieurs recettes testées et approuvées.

La Ferme Les Voites (JU)

Dans la commune de Courroux, à proximité de Delémont, cette petite exploitation a fait de la courge sa plus grande star. Choisissez parmi les 30 variétés de cucurbitacées qui vous attendent patiemment, dont de jolis pâtissons, des butterkins ou encore des red kuri. Elles se glisseront avec joie dans vos marmites pour réchauffer votre automne.

La vente directe est possible sur place durant toute la saison, en self-service.

La ferme des Chênes à Engollon (NE)

Ce grand stand de self-service fait la part belle aux courges flamboyantes, locales et bien rondes, disposées sur leurs charrettes et leurs étalages. Jusqu'au 30 novembre, arrêtez-vous au bord de la route et sortez vos sacs de courses pour y déposer vos heureuses élues.

Le stand est situé juste devant la ferme, qui propose également d'autres légumes comme des courgettes, des oignons et de l'ail. En un seul voyage, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour préparer la meilleure soupe de la saison!

La chasse aux citrouilles de Château-d’Œx (VD)

Cette fois, l'idée n'est pas de cueillir les courges, mais de les trouver! Imprégnées d'un zeste de magie durant leur saison phare, elles auront pour mission de se cacher dans le village de Château-d’Œx, du 12 au 17 octobre. Les enfants suffisamment vaillants pour relever le défi pourront compter sur les conseils d'un guide, qui les attend à l'Office du tourisme, prêt à leur fournir le flyer du jeu et quelques indices indispensables à leur quête.

Si vous parvenez à dénicher toutes les cucurbitacées, vous pourrez former le mot secret, une clé servant à clore le jeu et rafler votre récompense bien méritée. Les organisateurs proposent même aux jeunes participants de se déguiser pour l'occasion, afin de se mettre dans l'ambiance d'Halloween avant l'heure.

L'activité est gratuite et dure environ 1h à 1h30.

En Suisse alémanique

Outre-Sarine, les courges sont mises en lumière dans le cadre de véritables expositions, proches des pumpkin patches américains, qu'on visite surtout pour leur décoration saisonnière échappée tout droit de l'univers d'Halloweentown.

Ces événements et exhibitions automnales méritent bien quelques kilomètres de plus, non? N'oubliez surtout pas d'immortaliser ces créations, pour teinter votre pellicule d'une joyeuse traînée orange!

L'exposition de citrouilles au Jucker Farm (ZH)

Sans doute la plus célèbre de la région, la Jucker Farm située à Seegräben, non-loin de Zurich, rivalise avec un décor de parc d'attractions. Chaque année, l'exposition de courges fait le bonheur des visiteurs, grâce à ses constructions originales, ses immenses statues créatives et ses bonhommes entièrement constitués de cucurbitacées.

Cette année, le thème de l'exposition n'est autre que le cinéma, signifiant que vous risquez de croiser certains personnages mythiques (dont Dracula et la petite Sirène), ainsi que de grandes courges dotées de visages taillés avec expertise, occupées à dévorer des montagnes de pop-corn. Des courges comestibles sont également disponibles à l'achat dans le magasin de la ferme.

À visiter jusqu'au 20 octobre, au prix de 12 à 15 fr. Les billets peuvent être achetés sur place ou en ligne.

L'exposition Bürlimoos, à Rothenburg (LU)

Du 28 septembre au 31 octobre, une exposition annuelle dédiée aux courges, orchestrée par la famille Bühlmann, élira domicile à Rothenburg. Avec plus de 300 variétés issues de l'exploitation elle-même, l'accent est mis par ailleurs sur les choix de courges décoratives, à disposer dans votre propre décor d'Halloween.

Un véritable tapis de courges vous attend devant la ferme, esquissant des dessins minutieux ou des phrases rédigées à l'aide de cucurbitacées. Un spectacle d'automne qui vous donnera envie de vous transformer en citrouille.

La ferme d'aventure de Lüterkofen (SO)

Un petit labyrinthe de courges est disposé chaque année dans la ferme familiale Erlebnishof Lüterkofen. Destinée aux enfants, l'installation de 450 mètres est encadrée de tournesols et d'épis de maïs, parmi lesquels on peut se faufiler.

L'activité est accessible jusqu'au 3 novembre, tandis qu'une soupe à la courge fraîche sera servie tous les dimanches. La vente de courges, quant à elles, est ouverte jusqu'à la fin de l'année.