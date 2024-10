Les réseaux sociaux débordent de marches à suivre pour romantiser l'automne. Courges, balades et boissons chaudes se bousculent pour vous faire aimer (encore plus?) cette saison.

Sur TikTok, Instagram et YouTube, les contenus destinés à «romantiser» l'automne rassemblent des millions de vues. Photo: Shutterstock

Ellen De Meester Journaliste Blick

Me plaindre de l'automne, moi? Jamais. J'appartiens aux fans d'octobre qui fabriquent des guirlandes de fantômes en papier et laissent une traînée de citrouilles «sparkle» sur leur passage. D'ailleurs, ces mêmes citrouilles envahissent peu à peu les réseaux sociaux, sachant que le terme «automne» a rassemblé plus de 12 milliards de vues sur TikTok. Du côté de YouTube, les vidéos promettant de «romantiser» la saison se multiplient tout aussi vite, rivalisant d'originalité pour transformer cette période transitoire en un festival de courges et de cannelle.

Ignorons (pour l'instant!) les décorations de Noël installées avec une avance excessive dans certains magasins, et penchons-nous sur les meilleurs moyens de profiter de la saison des marrons et des feuilles orangées.

Si aucun point de cette liste ne parvient à vous convaincre, je vous ferai un pumpkin spice latte maison - avec mini-marshmallows - pour vous remonter le moral.

1 Cueillir des courges

Elles règnent en impératrice sur la saison, orgueilleuses et rebondies dans leur belle combinaison orange. Que vous souhaitiez les cuisiner ou les disposer sur le pas de votre porte (pour signaler aux enfants que vous distribuez des bonbons d’Halloween), les courges sont des légumes tout-terrain qui s’adaptent avec joie à chaque situation.

Nous avons d'ailleurs sélectionné 7 lieux en Suisse, qui les mettent à l'honneur en grande pompe, chaque année. Que vous souhaitiez les cueillir ou les admirer, impossible de ne pas se mettre dans une ambiance halloweenesque.

Direction, par exemple, la Grange aux courges, à Goumoens-la-Ville, où de véritables légions de cucurbitacées font les belles dans leurs rangées de cageots. Pour admirer les 120 variétés, fondre devant les adorables citrouilles «sparkle» ou choisir celle que vous décorerez le 31 octobre, c’est le lieu idéal. Ouverte tous les jours de 9h à 19h, la grange nous transporte dans le décor d’un film de saison classique… N’oubliez pas de prendre un selfie avec l’épouvantail souriant, gentil gardien des lieux!

Du côté du Jura, la ferme des Voites, à Delémont, propose également une cueillette en libre-service d’une grande sélection de courges, parfaits en déco comme en cuisine! Soupes et pumpkin pie vous attendent, pour adoucir les premières nuits frisquettes.

À proximité de Zurick, la Jucker Farm s’est alignée sur les fameuses pumpkin patch américaines, sachant que les propriétaires y ont bâti un véritable festival d’automne, parcouru de statures et œuvres d’art réalisées à l’aide de citrouilles. Cette année, le thème n'est autre que le cinéma.

2 Admirer les couleurs de l’automne

Puisque les magnifiques teintes orangées des feuilles s’estompent aussi vite qu’elles sont apparues, profitons des dernières semaines d’octobre pour flâner parmi les chênes et bondir sur les tapis craquants qui recouvrent les chemins forestiers.

Les itinéraires de promenades simples et randonnées sportives ne manquent pas en Suisse romande: vous en trouverez plusieurs dans notre liste de balades automnales, qui contient autant de chemins faciles, accessibles aux familles, que de spots plus pentus destinés aux fans de marche. Du côté du Valais ou encore du canton de Vaud, vous pourrez également choisir parmi de nombreux itinéraires de randonnées et profiter du redoux actuel. Sinon, les parcs ou petits espaces verts au cœur des villes offrent une tout aussi belle palette de couleurs, en ce moment.

3 Préparer un comfort foodde saison

Une étude américaine publiée en 2015 démontrait que nous choisissons des plats réconfortants lorsque la solitude nous ronge et que ces assiettes de bonheur renforcent notre sentiment d’appartenance. Une autre large recherche diffusée en 2000 soulignait que les parfums et saveurs associées à de bons souvenirs d’enfance ont le pouvoir de nous remonter le moral.

Bref, les recettes d’hiver qui nous rappellent des vacances au ski, des fêtes de Noël réussies ou des longues soirées chaleureuses, un gobelet de vin chaud à la main, agissent comme des boosts de bonne humeur.

Pour respecter les classiques de la saison et les recettes massivement reprises sur les réseaux sociaux, on vous propose notre recette de pumpkin spice latte maison, nos chaussons aux pommes et cannelle, ainsi que cet excellent dahl à la citrouille. Cette burrata à la courge butternut semble aussi surgir tout droit d'un rêve... C’est le genre de plat qui remplit la cuisine d’un parfum d’automne irrésistible… on se croirait chez Molly Weasley!

4 Lire un «cosy mystery»

Pas de panique si vous n’aimez pas les romans d’épouvante! Ce genre littéraire a le bon goût de fusionner suspense et douceur, comme une tasse de thé infusée de quelques épices - ou de marshmallows en forme de petits fantômes!

Imaginé par des autrices et auteurs anglo-saxons, ce type d’histoire relègue les scènes de violences et de meurtre au second plan, pour se focaliser uniquement sur le détective (souvent amateur) en charge de l’enquête. Les héros de ce type de scénario résident généralement dans une petite ville où tout le monde se connait, aiment boire du thé au coin du feu et écouter le ronronnement de leur chat… Bref, les scones sont hantés et l’assassin porte des gants tâchés de confiture.

Il n’y a qu’à regarder les couvertures pour saisir l’atmosphère captivante et relaxante de ces romans, parfaits pour la saison. On vous conseille notamment la série des «Thés meurtriers d’Oxford» de l’autrice H.Y Hannah, dont le 7e tome est sorti début septembre 2023, et qui raconte divers crimes perpétrés dans le cadre luxueux du grand bal de l’université.

Citons également les publications de l’écrivaine écossaise M.C. Beaton, reine littéraire du genre, dont les protagonistes Agatha Raisin ou Hamish McBeth se voient contraints de résoudre des mystères, un peu tombés du ciel dans leur quotidien cosy. Son dernier roman, «Écrire ou mourir» est paru fin septembre 2023.

5 Préparer un DIY d’automne

Si vous avez des enfants (ou si les DIY vous détendent), voici un bricolage tout simple à tester pendant les vacances! Il s’agit d’une guirlande de petits fantômes en papier, dont la marche-à-suivre a déjà flotté sur tous les réseaux sociaux!

Il suffit de se munir d’un roman qu’on n’aime pas beaucoup (sorry not sorry), de ficelle, d’un stylo noir et de quelques pinces à linge en bois. Découpez ou arrachez minutieusement une trentaine de pages de votre roman, avant d’y dessiner une forme basique de petit fantôme, dans le sens vertical. Découpez vos petits spectres et dessinez des yeux tristes ou fâchés. Attachez-les sur la ficelle avec les pices et… suspendez où vous voulez! L’effet est encore plus réussi lorsqu’on double la ficelle d’une petite guirlande lumineuse.

On adore également l'idée de ramollir des bougies blanches à l'aide d'un peu d'eau chaude, pour les transformer en petits spectres. Happy Halloween!