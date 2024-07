Petit guide de survie si vous faites Paléo en famille

Cette année, c'est décidé, vous emmenez tous vos mini-vous découvrir les joies de Paléo. Noble intention, attention quand même à la réalisation: entre le bruit, le monde et l'ambiance, ça peut vite tourner au vinaigre. Pas d'inquiétude, on est là pour vous aider.

Paléo avec les petits? Bien sûr que oui!

Vous avez décidé de faire avaler la poussière de la plaine de l'Asse le plus tôt possible à votre progéniture? Sage décision. Il n'empêche que le festival peut être un peu trop pour son plus jeune public. Voici 5 astuces pour vous aider à gérer et à profiter quand même, tous ensemble.

1 Pour les petits, c'est gratuit

Déjà, qu'on ne vous prenne pas à leur payer un billet! Pour les moins de 12 ans, le festival est gratuit. Entre 12 et 18 ans, vos grands enfants peuvent prendre des billets au prix étudiant. Et ça, ça fait du bien. Faites gaffe quand même à ne pas les laisser se balader tous seuls trop tard; après 22h, les enfants en âge de scolarité doivent impérativement être accompagnés sur tout le site du festival. Le Camping aussi, a ses règles: pas d'accès au moins de 16 ans qui n'ont pas un parent qui y séjourne aussi.

2 Pour les vraiment petits, direction la garderie

Pour que les grands puissent faire une petite pause, la garderie La Luciole accueille les petits jusqu'à huit ans (pour peu qu'ils soient propres), pour une durée de trois heures. Ça vous laisse le temps de faire un concert et d'aller chercher un bon petit plat aux stands de nourriture, que vous pourrez finir sans que personne mette ses doigts collants et boudinés dedans. Ne vous sentez pas coupable de les y laisser, leur programme sera cha-rgé: chasse au trésor, cirque, bricolage et même boum party «interdite aux moins de huit ans», ils seront tristes que vous veniez les chercher.

3 Des activités, en voulez-vous, en voilà

Pas de jaloux, les 12-18 ans ont aussi leur espace dédié: la Plage leur est réservée, petit coin de sable paradisiaque rempli de parasols et de boissons sans alcool. Si vous avez décidé de garder vos bambins avec vous, pas de panique. Outre les concerts, le festival propose toute une panoplie d'activités à faire en famille.

Stop incontournable, la Ruche, où des artistes des arts du cirque et de la rue proposent des spectacles tous les jours. Des animations sont proposées à l’espace HES-SO par les étudiantes et étudiantes des hautes écoles pour tous âges. Et si vraiment rien ne vous dit, vous trouverez une aire d’animations avec des jeux géants au Quartier libre.

4 Et pour manger?

Vous avez marché, joué, rigolé et vous sentez que vos enfants commencent à fatiguer? Il est peut-être temps de faire une petite pause et de leur proposer à manger. Vous avez bien sûr l'embarras du choix et vous les connaissez mieux que nous, mais si vous vous sentez un peu paumés devant l'immensité des stands qui s'offrent à vous, on a quelques suggestions.

Si vous vous êtes aventurés vers la Ruche pour en découvrir les spectacles, ne bougez pas trop: à la sortie, avant la Grande scène, vous trouverez le «coin suisse», avec ses fondues et autres fromages et surtout, ses nombreuses tables à l'ombre, où caler vos bambins le temps de casser la croûte (de pain mie-blanc avec oignons et cornichons, s'il vous plaît).

Ça ne vous dérange pas trop de manger debout et vos petits ont la vraie dalle? Alors direction le Quartier Latin, pour engloutir les bons gros burgers du stand l'Asse du Burger. Un peu plus haut, les cupcakes du Royaume Melazic raviront les papilles des plus sensibles au sucré. Attention à ne pas trop traîner dans les parages, le stand humblement nommé «Confiserie» risque de déclencher quelques caprices.

Pour les plus gourmands, on vous conseille aussi les crêpes de Muller's factory ou les gaufres de Lolly gaufres, qui mettront toutes les fratries d'accord. Si vous avez un peu chaud et envie de leur faire plaisir, on vous a aussi repéré les 3 meilleurs stands de glaces du festival. Bon ap'!

5 Si vous avez besoin d'une pause

Si vous sentez qu'il y a trop de bruit et d'agitation, direction les zones de décompression sonore. Situées au Quartier des Alpes, vers l'espace HES et à la place de l'Envol, elles sont garanties sans musique et animations. Vous pourrez y reprendre des forces pour continuer l'aventure.

Il n'est pas recommandé de venir au Festival avec des nouveaux-nés ou des enfants en bas âge, mais si vous allaitez et avec besoin d'un espace tranquille où tirer votre lait et le mettre au frais, vous le trouverez à l'infirmerie.