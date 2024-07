5 inventions suisses que vous utilisez au quotidien

1/2 Les médicaments et autres outils médicaux arrivent en tête des inventions brevetées en Suisse en 2021.

Vous avez sûrement déjà utilisé les inventions suisses les plus connues, comme le Velcro, le cellophane ou encore les capsules Nespresso. Savez-vous que la Suisse est un pays de créateurs? En 2019, elle a consacré un peu plus de 3% de son PIB à financer la recherche et le développement.

Voilà qui place notre pays au 9e rang du classement de l’OCDE des pays qui investissent le plus. Et cela marche: de nombreux objets inventés et brevetés par des Suisses se retrouvent sur le site de l’Office européen des brevets. Certains marquent l’histoire, les esprits et... votre quotidien. Voici cinq incontournables sélectionnés par notre rédaction.

Le Voltaren

Ah, le Voltaren et ses dérivés! Il suffit d'allumer une télévision pour s'entendre chanter ses mérites. Précieux pour calmer entorses, foulures et autres contusions, ce médicament vient en fait tout droit d’un laboratoire suisse. Il est composé de diclofénac, qui a été synthétisé dès 1965 par un certain Alfred R. Sallman, employé de l’entreprise chimique Ciba-Geigy à Bâle.

Ce n’est qu’une dizaine d’années plus tard, en 1974, que le diclofénac a été commercialisé en Suisse et au Japon sous le nom de Voltaren. Il s’est ensuite répandu dans les pharmacies du monde entier et est aujourd’hui disponible dans pas moins de 120 pays.

L'aromat

Inventé en 1952 par la filiale Knorr Suisse, l’Aromat est composé de plusieurs ingrédients déshydratés, comme des légumes ou des épices, mais également de sel et de glutamate monosodique, dont les bienfaits et abus sont assez controversés.

Incontournable des cuisines suisses (et même d’ailleurs), le condiment jaune s’est rapidement imposé comme essentiel pour assaisonner, il faut bien le dire, à peu près tout et n’importe quoi. Parfois même disponible au restaurant, il est à utiliser avec modération pour ne pas en abuser et finir par confondre le goût de tous les plats.

Le tchoukball

Les plus jeunes d'entre nous ont sans doute testé un jour ou l'autre le tchoukball. Mais oui, souvenez-vous, ce mélange de volley et de handball où on fait rebondir une balle sur des trampolines disposés à chaque extrémité du terrain! Vous ne le pratiquez peut-être plus tous les jours, mais il est encore aujourd’hui très populaire dans les écoles suisses, et pour cause: inventé dans les années 1960 par un docteur genevois, Hermann Brandt, il a été littéralement conçu pour limiter les risques de blessures et encourager les gens à faire du sport facilement. Et pour ceux qui veulent pousser le fun encore plus loin, il existe même une version beach-tchoukball.

Doodle

Continuons avec la star des bureaux et la hantise de l’organisation entre potes, Doodle. Inventé en Suisse en 2007, cet outil est le fruit de la réflexion d’un certain Michael Näf et de Paul E. Sevinç. Entre ceux qui en abusent (quand on est trois, mieux vaut s’organiser sur WhatsApp) et ceux qui n’y répondent jamais (on vous voit supprimer les mails de rappel), les situations où ce petit outil peut être utile doivent être choisies avec parcimonie. Mais il est vrai que pour éviter d’écrire 984567 mails à 12 personnes, c’est bien pratique. Bon, on la fait quand cette descente de l'Aar?

La police Helvetica

Voici une police impossible à fuir, puisqu'elle est omniprésente: Helvetica et sa petite sœur Helvetica neue font un carton depuis leur invention en 1957 par Max Miedinger. Conçue à la Fonderie Haas à Bâle, cette police linéale (sans empattement) a été conçue pour être la plus lisible possible et est longtemps restée en tête du classement de popularité avant d’être plus récemment remplacée par des polices faites pour le web, telles que Calibri ou Arial. Ce qui n'empêche pas de voir un peu de Suisse sur énormément de documents, notamment imprimés.

En Suisse en 2021, c’est l’entreprise pharmaceutique Roche, basée à Bâle, qui a déposé le plus de demandes auprès de l’Office européen des brevets, totalisant plus de 630 dossiers. Le top 5 est complété par ABB LTD, une entreprise basée à Zürich et spécialisée dans les technologies de l’énergie et de l’automation qui a déposé 522 dossiers, puis deux mastodontes de l’industrie du tabac, Japan Tobacco (495 demandes déposées) et Philip Morris (410), et enfin Nestlé avec 388 demandes.