Ces 5 cinémas en plein air vont enchanter votre été

Du 11 juillet au 18 août, CinéTransat réinstallera sa toile géante dans le parc de la Perle du lac, à Genève.

Si vous souffrez de FOMO aigu à l'idée de vous enfermer dans une salle obscure lors d'une précieuse soirée estivale, ruez-vous sur les cinémas en plein air! En plus de projeter des pépites classiques comme récentes sur une toile géante, ces lieux très prisés permettent également d'admirer le ciel étoilé ou les dernières stries orangées du crépuscule.

Dans toute la Suisse romande, vous trouverez une liste de manifestations festives, musicales, parfois interactives, dont les programmations veillent toujours à satisfaire tous les goûts. Si vous avez de la chance, vous tomberez peut-être sur la diffusion exclusive d'une sortie de l'été très attendue. Voici quelques événements qui, saupoudrés de pop-corn, pourraient bien vous émerveiller.

1 Ciné Transat, à Genève

Du 11 juillet au 18 août, cette manifestation très appréciée fêtera son 15e anniversaire, avec une liste de projections gratuites imaginée pour l'occasion. Installée dans le parc de la Perle du lac, la toile géante semble suspendue au-dessus du lac et se fond élégamment dans l'horizon piqué d'étoiles.

Parmi les films sélectionnés, on peut se réjouir de (re)découvrir «Dirty Dancing», «Nausicaa» (pour les fans d'anime), ou encore «Casino Royale» et «Mamma Mia». Si vous avez oublié votre serviette de bain ou votre plaid de pique-nique le plus moëlleux, sachez qu'il est possible de louer des transats sur place, dès 19h, au prix de 5h. Si les grillades sont interdites dans le parc, vous pouvez apporter votre propre pique-nique, tandis que la buvette du CinéTransat vendra des boissons.

Les films sont proposés du jeudi au dimanche avec des horaires variables selon le coucher du soleil qui, hélas, prend congé de plus en plus tôt, au fur et à mesure que la saison progresse. On vous conseille de bien vérifier le programme (à 19h le soir même), sachant que les projections risquent d'être annulées en cas de mauvais temps: personne n'a envie de regarder «Melancholia» avec les pieds dans la boue... Une «soirée rattrapage» est toutefois prévue pour consoler les cinéphiles déçus. Espérons qu'elle suffira!

2 Coop Open-Air (dans plusieurs villes)

À Delémont, Estavayer-le-Lac, Fribourg, Martigny, Morat et Zermatt, les écrans géants éliront domicile dans les recoins les plus cosy de la ville, dès le mois de juillet. À Estavayer-le-Lac, par exemple, il sera possible de profiter de «Barbie», «Ciao Ciao Bourbine» ou encore «Dune 2» au Château de Chenaux, dont les parois anciennes vibreront au son de la musique et des répliques émouvantes.

À Fribourg, on pourra glousser devant «Moi moche et méchant 4», sursauter devant «Furiosa» ou fredonner avec «Wonka» depuis le rempart Le Belluard. Du côté de Zermatt, la silhouette bleu foncé des montagnes veillera sur le public, qui pourra s'émouvoir devant «Intouchables» et transpirer pour «Oppenheimer».

N'hésitez pas à consulter le programme de la ville qui vous intéresse, afin de dénicher le film et les horaires qui vous conviennent. Le prix des billets varie également selon le lieu: 17 fr. à Fribourg, 16 fr. à Martigny et Estavayer-le-Lac, 15 fr. à Delémont, 18 fr. à Morat et Zermatt. Les tickets doivent toujours être réservés en ligne.

3 Open-Air cinema, à Vevey

L'événement est quasiment historique, puisque ce cinéma en plein air est né en 1988 avec le terrifiant «Le Grand Bleu», la première projection professionnelle en plein air de Suisse. Depuis cette date, la manifestation a continué de tourner, promettant, une fois de plus, une ambiance électrisante sur la Place Scanavin de Vevey!

Déployé sur cinq semaines, du 10 juillet au 18 août, le programme compte une belle brochette de nouveautés, dont «Fly me to the Moon» avec Scarlett Johannson et Chaning Tatum (le 10 juillet) ou «Vice Versa» (le 20 juillet), ainsi que des incontournables comme «Gatsby le Magnifique» (le 25 juillet) et «Matrix» (le 3 août).

Les films ne sont annulés qu'en cas de tempête, donc prévoyez une veste de pluie (pour les plus badass qui résistent à l'averse), une couverture et un plaid, au cas où. Les billets peuvent être pris sur le site de Cinérive, au prix de 18 fr. par adulte et 13 fr. par enfant de moins de 13 ans.

4 Le cinéma insolite du Val d'Anniviers

Encadrés par les crêtes et réchauffés par la lumière chaleureuse du crépuscule, quatre pittoresques villages du Val d'Anniviers accueilleront des cinémas à ciel ouvert gratuits durant la belle saison: chaque lieu rivalise de beauté avec ses voisins, si bien qu'il peut s'avérer compliqué de choisir la toile géante qui obnubilera nos soirées! Le mieux, à notre humble avis, est d'en choisir plusieurs... d'autant plus que les projections n'ont pas lieu aux mêmes dates.

À noter que le programme est surtout dédié aux familles avec de petits cinéphiles: à St-Luc, par exemple, le «Chat Poté» sera diffusé le 30 juillet, après un concert de rock en live à 19h15. Une petite restauration aux saveurs mexicaines sera proposée sur place. À Grimentz, le film «L'Odysseé» sera présenté le 20 juillet après un spectacle de cornemuse. À Chandolin, «Sur les Chemins noirs» sera diffusé le 17 juillet, tandis que Zinal proposera «Astérix et Obélix: L'Empire du Milieu» le 12 juillet.

On vous conseille de consulter le programme complet, de consulter la météo et d'apporter des vêtements chauds, au cas où cet étrange été 2024 nous réserve encore quelques nuits frisquettes...

5 Allianz Cinema, à Genève

Encore un événement qui se déploie sur la Suisse comme un doux fumet de pop-corn... Hormis Genève, ce grand open air cinéma sera également présent à Zurich et à Bâle (au cas où vous y passez durant vos aventures estivales).

Du 8 juillet au 25 août, vous pourrez découvrir une belle sélection de nouveautés fraîchement sorties, dont certaines n'ont même pas encore fait leur entrée dans les salles obscures. C'est le moment idéal de découvrir les films «Furiosa», «Vice-Versa 2», «Fly me to the Moon», «Deadpool & Wolverine» ou encore «Vice-Versa 2». L'offre dédiée aux enfants est plutôt riche, mais les fans d'action et de suspense devraient y trouver leur compte aussi!

N'hésitez pas à consulter le site officiel de la manifestation pour éplucher la sélection de longs-métrages et acheter vos billets (au prix de 16 fr. par adulte et de 12 fr. par enfant jusqu'à 16 ans. Si vous souhaitez manger sur place avant la projection, il est possible de réserver une table aux Terrasses du Port, un restaurant bistronomique tout proche du cinéma.

Mais encore...

Le Bricks open air cinéma de Sion aura lieu du 26 juillet au 10 août, avec la même liste de films récents, ainsi que des bars et une restauration sur place.

Le Drive-in de Cossonay s'étendra sur 3 soirées, du 8 au 10 août, durant lesquelles il sera possible de visionner des films depuis sa voiture, comme dans «Grease».

L'open air de Rolle présentera sa 6e édition du 17 juillet au 17 août, avec une toile géante joliment étendue sur une façade du château.

Les toiles de Milan de Lausanne sortiront des sentiers battus grâce à des films projetés dans le parc de Milan du 26 au 28 juillet, ainsi qu'au Jardin botanique du 29 au 31 juillet.