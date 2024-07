1/12 Les longs vols sont parfois pénibles.

Vanessa Büchel

Un bébé qui hurle à votre droite, un monsieur qui ronfle à votre gauche: vous avez choppé le gros lot. Vous voici coincés entre deux parfaits inconnus pour les 8 prochaines heures – tout ça parce que vous vouliez absolument aller siroter des Pina à l'île Maurice. Le voyage s'annonce rude. Mais ces 16 indispensables à glisser dans votre bagage à main pourrait bien rendre votre vol (un peu) plus agréable.

1 Une bouteille d'eau

Smart-Bottle dans la couleur Pink Blush de Equa pour 89 francs, idée cadeau.ch

Dans les avions, l'air est glacial – et sec. Il est donc impératif de boire en quantité suffisante. Bien que le personnel de bord soit aux petits soins, ayez toujours votre propre réserve de flotte. Ne faites pas l'erreur du débutant et remplissez votre gourde après avoir passé la sécurité pour ne pas enfreindre la règle de la limite de 100 millilitres. Des fontaines à eau sont disponibles dans la plupart des aéroports.

2 Un coussin pour la nuque

Coussin cervical moelleux en mousse viscoélastique de Tchibo pour 27.95 francs.

Beaucoup ne jurent que par lui et ça se comprend: un coussin pour la nuque peut littéralement transformer votre sommeil en position assise. C'est le jour et la nuit.

3 Des grosses chaussettes

Garder ses chaussures pendant tout le vol peut être inconfortable. Difficile de faire ses 10'000 pas journaliers dans l'avion. Résultats: les pieds gonflent et l'eau s'accumule dans les jambes. Par confort et par bien-être, vous avez meilleur temps de retiré vos chaussures. Attention toutefois à l'odeur de vos petons qui pourrait être désagréable pour les autres passagers. Pour ne pas prendre froid aux orteils, prenez une paire de chaussettes en laine bien chaudes avec vous.

4 Une grande écharpe

La climatisation excessive des avions est souvent à l'origine de belles bronchites estivales. Une écharpe XXL ne sera pas de trop. Elle s'utilisera autour du cou, ou comme une couverture supplémentaire.

5 Un bandeau pour les yeux

Masque de sommeil en soie de Slip pour environ 58 francs, net-a-porter.com

Sur les vols de nuit, les lumières sont éteintes pendant un certain temps, mais un bandeau pour les yeux reste un indispensable du bagage à main. Certaines compagnies aériennes en distribuent, mais c'est toujours mieux d'avoir le sien – pour plus d'hygiène et plus de style.

Publicité

6 Des bouchons d'oreilles

Tampons auriculaires de Moldex pour 36.90 francs, gehoerschutz-shop.ch

Le calme règne rarement dans un avion. Pour pouvoir somnoler en toute sécurité, n'oubliez pas les bouchons d'oreilles. Aujourd'hui, les casques antibruits font aussi l'affaire. On les recommande plutôt pour les personnes qui aiment s'endormir en écoutant de la musique.

7 De la crème hydratante

L'air sec (encore lui) provoque des gerçures sur la peau… et bonjour les démangeaisons! Une crème pour le corps et le visage viendra soulager votre peau.

8 Un stick pour les lèvres

Soin des lèvres Limited Edition «Sugar Plum» de Carmex pour 3.95 francs, manor.ch

Les lèvres aussi se dessèchent dans les airs. La clé? Beaucoup d'eau et un soin bien riche pour garder vos lèvres hydratées.

9 Un déodorant

De nombreux déodorants, notamment solides, se glissent facilement dans un bagage à main. Un peu d'hygiène et de fraîcheur ne font jamais de mal – surtout si votre crush vous attend à l'arrivée.

Publicité

11 Une brosse à dents et un dentifrice

Même argument: toujours avoir une brosse à dents et du dentifrice sur soi.

12 Une brosse à cheveux

L'air sec (oui encore lui) rend aussi les cheveux cassants. Et après une sieste contre le hublot, il se peut que vous ressembliez à pas grand-chose. Gardez donc une petite brosse ou un peigne à portée de main.

13 Un élastique pour les cheveux

Pour éviter de ressembler à un albatros au réveil, l'option d'attacher ses cheveux avec un élastique est aussi envisageable.

14 Un livre

Si vous n'arrivez pas à dormir dans les nuages, prévoyez suffisamment d'occupation. Les livres ou les livres audio passent toujours. Conseil: emportez un guide de voyage sur votre destination. Vous pourrez ainsi préparer à votre séjour à la der'.

Publicité

15 Des snacks

Pas de vol long-courrier sans snacks. Les noix ou les fruits qui ne doivent pas être épluchés, comme les pommes, sont parfaits. Les fruits secs ou les crackers sont toujours un bon choix. Pour les végétariens ou les végans, prévoir à manger est encore plus important.

16 Des chargeurs

Il n'y a pas de réseau au-dessus des nuages, mais il vaut mieux emporter un câble de recharge ou une batterie portable avec vous. Si vous utilisez votre smartphone pour écouter de la musique, la batterie s'épuisera tôt ou tard. Selon l'avion, les câbles peuvent être branchés directement sur place. Si ce n'est pas le cas, prévoyez une batterie portable.